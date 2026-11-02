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Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

Huyền Trang
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 2/11, tại Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức phiên livestream với chủ đề “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”.

Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

Tối 2/11, tại Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức phiên livestream với chủ đề “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”.

Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

Các đại biểu, khách mời tham gia livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”.

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa, phường Sầm Sơn, Hội Du lịch Sầm Sơn, các doanh nghiệp, chủ thể OCOP, Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 Vũ Mai Thảo cùng đại diện các đơn vị truyền thông.

Lấy Gala Sao Mai 2026 là điểm nhấn, phiên livestream mang đến cho khán giả những thông tin về chương trình âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa trong tháng 11 này.

Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được đông đảo khán giả quan tâm mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh đến với công chúng. Bên cạnh đó, thông qua những chia sẻ của khách mời, chương trình giới thiệu các trải nghiệm nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực và những điểm đến hấp dẫn tại Sầm Sơn trong mùa thu - đông, góp phần gợi mở thêm lựa chọn cho du khách khi đến phố biển.

Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

Đại diện khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn chia sẻ về các chương trình ưu đãi lưu trú dành cho du khách nhân dịp Gala Sao Mai 2026.

Chương trình cũng dành thời lượng kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; đồng thời, mang đến những thông tin về ưu đãi dành riêng cho khán giả theo dõi livestream.

Livestream “Hẹn với Sao Mai - Khám phá Sầm Sơn”

Chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm tại phiên livestream.

Đây là hoạt động trong chuỗi livestream nhằm lan tỏa thông tin về Gala Sao Mai 2026, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của Sầm Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung; qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến người dân và du khách.

Huyền Trang

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Sản phẩm OCOP #Livestream #Khám phá #Thanh hóa #du lịch Sầm Sơn #Chương trình #Trung tâm #Triển lãm #Doanh nghiệp

Chủ đề Giải Sao Mai 2026

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