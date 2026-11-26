Tranh gỗ chuyển động - câu chuyện khởi nghiệp mới của thanh niên làng nghề

Một bức tranh gỗ thông thường có thể khiến người xem ấn tượng bởi đường nét, hình khối và sự khéo léo qua chế tác. Nhưng với tranh gỗ chuyển động, sức hấp dẫn còn nằm ở những vòng quay nhịp nhàng, liên tục của từng chi tiết. Chỉ cần một thao tác lên cót, những cánh gỗ được sắp đặt công phu bắt đầu chuyển động, tạo nên những hình thái thị giác đầy cuốn hút. Để có được những chuyển động tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh đổi bằng nhiều năm kiên trì của hai chàng trai sinh ra, lớn lên ở làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh (xã Hoằng Lộc).

Lê Quốc Khôi (bên trái) và Lê Văn Đại (bên phải) chia sẻ về quy trình lắp ghép các chi tiết của tranh gỗ chuyển động.

Từ đam mê đến khởi nghiệp

Lê Quốc Khôi (sinh năm 1989), tốt nghiệp đại học xây dựng Hà Nội và Lê Văn Đại (sinh năm 1992) tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân. Từng có công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước, song cả hai lại chọn một hướng đi khác: trở về quê hương khởi nghiệp với dòng tranh gỗ chuyển động độc đáo.

Một lần tình cờ tìm hiểu về những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ có khả năng tự chuyển động của một giáo sư người Mỹ, Đại và Khôi đã bị cuốn hút. Những chuyển động mềm mại, uyển chuyển được tạo ra từ các chi tiết gỗ và cơ học đã khơi dậy sự tò mò, thôi thúc hai người trẻ tìm hiểu cách thức chế tác. Năm 2017, cả hai bắt đầu mày mò nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý vận hành, vật liệu và kỹ thuật tạo hình. Càng đi sâu, họ càng nhận ra đây không đơn thuần là công việc chế tác đồ gỗ mỹ nghệ mà đòi hỏi sự kết hợp của nhiều lĩnh vực, từ thiết kế mỹ thuật, tính toán cơ học đến kỹ thuật gia công và lắp ráp chính xác.

Phải mất 5 năm sau, họ mới tìm ra được công thức, lựa chọn được vật liệu phù hợp và bắt đầu bán những sản phẩm đầu tiên. Những ngày đầu, sản phẩm làm ra chưa đạt độ tinh xảo như mong muốn, thời gian vận hành và độ bền của cơ cấu máy cũng cần tiếp tục cải tiến. Song bằng đam mê với những chuyển động cơ học tinh xảo, hai người trẻ đã từng bước làm chủ quy trình sản xuất, từng bước đưa sản phẩm mỹ nghệ từ làng quê xứ Thanh đến với khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Phúc Khang của các chàng trai trẻ cũng ra đời từ đó, mở ra một phân khúc mới trong thị trường đồ trang trí nội thất, quà tặng nghệ thuật và sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp.

Vươn thị trường quốc tế

Mỗi sản phẩm hoàn thiện đều mang một tên gọi riêng như Tỏa Nắng, Anh Vũ, Bình An, Bất Tận, An Nhiên, Cẩm Tú Cầu... Mỗi cái tên không chỉ gợi mở cảm hứng sáng tạo mà còn gửi gắm những thông điệp, ý nghĩa mà người thiết kế muốn truyền tải. Đằng sau vẻ đẹp tinh tế và những chuyển động đầy cuốn hút ấy là cả một hành trình nghiên cứu, thử nghiệm, với không ít lần thất bại và nhiều năm kiên trì hoàn thiện từng chi tiết.

Để tạo nên một bức tranh gỗ chuyển động hoàn chỉnh, người thợ phải dành khoảng 10 ngày, trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn, chuẩn bị vật liệu, gia công chi tiết đến lắp ráp, cân chỉnh và kiểm tra khả năng vận hành. Đặc biệt, mỗi tác phẩm thực chất là một cỗ máy cơ học bằng gỗ, vận hành nhờ năng lượng được giải phóng từ bộ phận cót, hoàn toàn không sử dụng động cơ, pin hay nguồn điện bên ngoài. Cơ cấu truyền động gồm khoảng 30 chi tiết được lắp ghép với yêu cầu chính xác rất cao. Do đặc tính của vật liệu gỗ, chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình gia công cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống. Bởi vậy, hầu hết các chi tiết đều phải được người thợ kiên nhẫn tinh chỉnh thủ công, từ bộ truyền động đến từng cánh chuyển động, nhằm bảo đảm sự ăn khớp và tạo nên những vòng quay nhẹ nhàng, mượt mà. Tùy thuộc vào thiết kế và cơ cấu truyền động, mỗi tác phẩm có thể vận hành liên tục từ 10 đến 16 giờ sau mỗi lần lên cót.

Từ những đơn hàng đầu tiên trong nước, tranh gỗ chuyển động của công ty dần được biết đến trong cộng đồng những người yêu thích đồ trang trí nghệ thuật. Đáng chú ý, khoảng 3 năm trở lại đây, sản phẩm đã từng bước vươn ra thị trường quốc tế, với những đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Chia sẻ về hướng phát triển này, anh Lê Quốc Khôi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Phúc Khang, cho biết: "Khách hàng nước ngoài dành sự quan tâm nhất định cho dòng sản phẩm nghệ thuật động học bởi sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu tự nhiên, kỹ thuật chế tác và giá trị thẩm mỹ. Việc tiếp cận các thị trường quốc tế không chỉ mở rộng tệp khách hàng mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định hướng đi riêng trên thị trường đồ thủ công mỹ nghệ. Công ty hiện tạo việc làm ổn định cho 16 lao động có tay nghề, với mức thu nhập bình quân từ 10 - 12 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, doanh nghiệp sản xuất khoảng 3.000 bộ tranh gỗ chuyển động, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công ty lựa chọn thuê một khu đất tại làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh làm địa điểm sản xuất và phát triển sản phẩm trên chính mảnh đất quê hương - nơi có lợi thế về lực lượng lao động và truyền thống làng nghề. Dù quy mô mặt bằng còn hạn chế, hoạt động sản xuất, kinh doanh mới từng bước đi vào ổn định, song việc làm chủ công thức, nắm vững quy trình chế tác và bước đầu xây dựng được thị trường khách hàng đã tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển.

Bài và ảnh: Việt Hương