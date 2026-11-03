Bảo đảm các điều kiện phối hợp tổ chức Chương trình Gala Sao Mai năm 2026

Chiều 3/11, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai phối hợp tổ chức Chương trình Gala Sao Mai năm 2026 tại Thanh Hóa. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức Chương trình Gala Sao Mai 2026 tại tỉnh Thanh Hóa, đến nay các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai những nhiệm vụ được giao, tập trung chuẩn bị các điều kiện về nội dung, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, trật tự và công tác truyền thông, quảng bá sự kiện.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam để trao đổi, phối hợp triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức chương trình. Các nội dung cụ thể đã thống nhất tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật và tiến độ tổ chức chương trình.

Các sở, ngành liên quan đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân công. Đến nay, công tác chuẩn bị về địa điểm, mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cơ bản được triển khai theo tiến độ.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

UBND phường Sầm Sơn đã thành lập các tiểu ban an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, truyền thông; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng tại Quảng trường biển, tạo điều kiện triển khai các hạng mục phục vụ chương trình.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, tiến độ chuẩn bị các điều kiện phục vụ chương trình. Cùng với đó là một số nội dung liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng Quảng trường biển, triển khai sân khấu, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông... và điều kiện tổ chức các hoạt động bên lề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan thống nhất các nội dung về kịch bản, quy mô, thiết kế sân khấu, hệ thống kỹ thuật và phương án tổ chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và phường Sầm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tập trung hoàn thiện các điều kiện về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường.

Trong đó, UBND phường Sầm Sơn khẩn trương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng Quảng trường biển, tạo điều kiện để đơn vị thi công lắp đặt các hạng mục phục vụ chương trình từ ngày 5/11.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện danh sách đại biểu; đồng thời chủ trì kiểm tra tổng thể các điều kiện phục vụ chương trình vào ngày 10/11, rà soát lần cuối vào ngày 13/11 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng sẵn sàng tổ chức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Gala Sao Mai 2026 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, triển khai công việc theo đúng tiến độ, bảo đảm chương trình diễn ra chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch, Chương trình Gala Sao Mai năm 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, dự kiến diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút, ngày 15/11/2026 tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn. Đây là chương trình lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa, quy tụ các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi âm nhạc Liên hoan tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cũng trong dịp này, từ ngày 13 - 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch, nhằm quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối hoạt động nghệ thuật với xúc tiến du lịch và phát triển dịch vụ.

Hoài Anh