Y tế tư nhân trước “thời cơ vàng” từ Nghị quyết 72

Trong bối cảnh ngành y tế cả nước đang đẩy mạnh đổi mới, Nghị quyết 72 tạo hành lang pháp lý quan trọng cho xã hội hóa y tế và thu hút đầu tư tư nhân. Tại Thanh Hóa, đây được xem là “thời cơ vàng” để hệ thống y tế tư nhân tăng tốc phát triển, đóng góp thiết thực vào nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại giúp phát hiện sớm và hỗ trợ theo dõi, điều trị ung thư hiệu quả.

Thanh Hóa hiện có gần 1.800 cơ sở hành nghề y tư nhân, trong đó có 20 bệnh viện và 1.765 phòng khám đa khoa và chuyên khoa với 4.000 giường bệnh nội trú, chiếm 24,2% tổng số giường bệnh toàn tỉnh, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Một số bệnh viện tư nhân đã đầu tư công nghệ cao, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi, trở thành điểm đến tin cậy cho người dân. Tuy nhiên, sự đóng góp vẫn chưa tương xứng tiềm năng khi các “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm như thủ tục xã hội hóa, cơ chế mua sắm - thanh toán bảo hiểm y tế, hay khó khăn trong thu hút bác sĩ. Nghị quyết 72 được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nhiều vướng mắc kéo dài, tạo môi trường minh bạch và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Tỉnh đang rà soát các quy định, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường thuận lợi nhất cho y tế tư nhân phát triển, đặc biệt trong đầu tư các chuyên khoa kỹ thuật cao.

Tại Thanh Hóa, Hệ thống y tế Hợp Lực được đánh giá có khả năng nắm bắt nhanh những cơ hội từ chính sách mới. Đại diện hệ thống, bà Nguyễn Bảo Uyên, cho biết: “Nghị quyết 72 đã tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” liên quan đến cơ chế thanh toán, đầu tư kỹ thuật cao và phát triển dịch vụ chất lượng. Chính sách mới giúp chúng tôi mạnh dạn hơn trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư chuyên khoa sâu và đẩy nhanh chuyển đổi số. Nghị quyết 72 mở cánh cửa bình đẳng hơn giữa y tế công và tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng phục vụ người dân".

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đang phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, chuẩn hóa xét nghiệm, triển khai mô hình bệnh viện thông minh, hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ hiện đại ngay tại địa phương. Bác sĩ CKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, nhấn mạnh: “Với cơ chế mới, bệnh viện có cơ hội tiếp tục mở rộng nhiều dịch vụ chuyên sâu, giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến”.

Thực tế cho thấy, người dân Thanh Hóa ngày càng có xu hướng lựa chọn dịch vụ y tế tư nhân nhờ sự thuận tiện, thái độ phục vụ tốt và cơ sở vật chất hiện đại. Điều này tạo áp lực nhưng cũng là động lực để các bệnh viện tư đầu tư mạnh hơn.

Qua 11 năm xây dựng và phát triển, với tư duy vượt trội đầu tư đồng thời 4 lĩnh vực quan trọng: xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, xanh – sạch – đẹp; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật tiên tiến; quan tâm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế vững về chuyên môn, tận tâm; đồng thời triển khai nhịp nhàng các hoạt động ngoài chuyên môn đa dạng, phong phú để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh từng bước khẳng định vị trí là một trong những bệnh viện đa khoa tư nhân hàng đầu trong tỉnh.

Bác sĩ Tô Hoài Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh cho biết, cùng với Nghị quyết 68, Nghị quyết 72 mở ra cơ hội để bệnh viện có thể tập trung hơn vào đầu tư nhân lực và trang thiết bị, phát triển chuyên ngành mũi nhọn. Hiện tại bệnh viện có Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân hoàn chỉnh điều trị đa mô thức; Trung tâm thận nhân tạo với 68 máy, 350 bệnh nhân lọc máu chu kỳ..., đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người dân. Hiện bệnh viện đang phát triển trung tâm chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn và nhiều chuyên khoa sâu như ung bướu, thận nhân tạo, tim mạch. Bệnh viện cũng liên kết với các bệnh viện, chuyên gia tuyến trung ương để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; tuyển dụng các bác sĩ chuyên môn giỏi; cử cán bộ đi đào tạo tại tuyến trên..., giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Sự phát triển của các cơ sở y tế tư nhân đã mang lại thay đổi tích cực trong trải nghiệm khám, chữa bệnh. Nhiều người dân đánh giá cao cơ sở vật chất khang trang, thái độ phục vụ chuyên nghiệp và quy trình khám, chữa bệnh nhanh gọn. Bà Nguyễn Thị Mai, phường Hải Bình, đang điều trị bệnh mãn tính tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, cho biết: "Tôi ấn tượng vì cơ sở hiện đại, phòng bệnh tiện nghi, thái độ phục vụ tận tình. Đặc biệt, các bác sĩ giải thích rõ phác đồ điều trị, khiến tôi rất yên tâm".

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường khẳng định, hệ thống y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập. Nghị quyết 72 là khung chính sách cởi mở nhất trong nhiều năm qua. Từ cơ chế về giá dịch vụ, thanh toán, đầu tư – liên doanh, đến cơ chế thu hút nhân lực, tất cả đều được tháo gỡ theo hướng thông thoáng hơn. Có thể nói, chưa bao giờ “cánh cửa” được rộng mở đến vậy đối với y tế tư nhân. Cơ hội đang rất rõ, quan trọng là các cơ sở y tế tư nhân phải đặt chất lượng điều trị và quyền lợi người bệnh lên hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với hệ thống y tế công để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Với đà phát triển hiện nay, cùng sự hỗ trợ từ Nghị quyết 72 và quyết tâm của tỉnh, y tế tư nhân Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững, hiện đại và chuyên sâu hơn trong thời gian tới. Hợp lực công – tư sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện công, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Sự bứt phá của y tế tư nhân không chỉ thúc đẩy kinh tế – xã hội mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn, mục tiêu cuối cùng là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, nhanh hơn và công bằng hơn.

