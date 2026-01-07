Các bệnh viện chủ động chống rét, bảo vệ sức khỏe người bệnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung bộ, hầu hết Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi nền nhiệt giảm sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị an toàn cho bệnh nhân.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị an toàn, không để người bệnh bị ảnh hưởng bởi giá lạnh. Chủ động từ sớm, không để bị động khi rét đậm, rét hại ngay khi có dự báo về rét đậm, rét hại, các cơ sở y tế đã rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tại các khoa lâm sàng, hệ thống cửa, rèm chắn gió, điều hòa hai chiều, thiết bị sưởi được kiểm tra, vận hành an toàn; chăn ấm, đệm được bổ sung kịp thời, ưu tiên các khoa: hồi sức tích cực, tim mạch, lão khoa, nhi và sơ sinh. Cùng với đó, các bệnh viện điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp với thời tiết mùa đông như bố trí nước uống ấm, suất ăn nóng, tăng cường theo dõi thân nhiệt, hô hấp, tuần hoàn đối với bệnh nhân nặng, bệnh nhân cao tuổi và trẻ nhỏ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống rét được triển khai đồng bộ tại tất cả các khoa, phòng. Bệnh viện đã rà soát, cấp đủ chăn bông, duy trì các thiết bị giữ ấm, bảo đảm môi trường điều trị ấm áp cho người bệnh. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc, giường bệnh, trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu do nhiệt độ xuống thấp như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ, các bệnh viêm đường hô hấp cấp.

PGS.TS Trương Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trước dự báo rét đậm, rét hại, bệnh viện đã chủ động xây dựng phương án chống rét cho người bệnh, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao. Các khoa, phòng được yêu cầu bảo đảm đầy đủ chăn ấm, duy trì nhiệt độ buồng bệnh phù hợp, đồng thời sẵn sàng nhân lực, phương tiện cấp cứu khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát - địa bàn miền núi cao, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, công tác chống rét càng được chú trọng. Bên cạnh việc bảo đảm cơ sở vật chất, bệnh viện tăng cường tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà cách giữ ấm đúng cách, phòng tránh nguy cơ hạ thân nhiệt và các tai biến do rét gây ra.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát chia sẻ: Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân miền núi. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ chăn ấm, thiết bị sưởi, bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp bệnh lý liên quan đến thời tiết lạnh.

Những biện pháp thiết thực của các cơ sở y tế đã giúp người bệnh yên tâm điều trị trong những ngày giá rét. Bà Sung Thị Mị (67 tuổi), đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: "Trời rét nhưng vào viện thấy phòng bệnh kín gió, có đủ chăn ấm, máy sưởi. Cán bộ y tế thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp nên tôi rất yên tâm điều trị".

Trước khả năng rét đậm, rét hại còn kéo dài, ngành y tế Thanh Hóa yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng để kịp thời xử trí các tình huống cấp cứu, đặc biệt là các bệnh lý thường gia tăng trong mùa lạnh như tim mạch, hô hấp, tai biến mạch máu não.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời tiết giá rét, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình; tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là trong những ngày rét đậm, rét hại. Người cao tuổi cần ở phòng kín gió, mặc đủ ấm, kiểm soát huyết áp thường xuyên; trẻ nhỏ cần được giữ ấm đường hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, hạ thân nhiệt, cước chân tay hoặc nghi ngờ đột quỵ, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Tô Hà