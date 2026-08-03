Doanh thu Người Nhện tăng nhanh tại phòng vé Việt

“Spider-Man: Khởi đầu mới” đang là phim dẫn đầu phòng vé sau cơn sốt “The Odyssey” trước đó chỉ nửa tháng. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi nhận tín hiệu tích cực giữa làn sóng “chán ngán phim siêu anh hùng” trong nội bộ khán giả toàn cầu.

Chiếu sớm từ tối 30/7 và chính thức từ 31/7, “Spider-Man: Khởi đầu mới” đã đạt nhanh chóng thu 90 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành phim ngoại có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời ở thị trường nội địa.

Dự kiến phim Người nhện của Tom Holland sẽ sớm vượt 100 tỷ đồng. Nhiều nhà quan sát phòng vé tự tin phim sẽ chạm hoặc tiếp tục vượt 200 tỷ đồng, nhiều khả năng thành phim ngoại ăn khách nhất Việt Nam năm 2026.

Trước đó phim chỉ mất hơn 1 ngày để đạt mốc 50 tỷ đồng từ lượng vé đặt sớm, bất chấp giới hạn không có định dạng IMAX. Nhiều khán giả truyền tai nhau chi tiết bánh mì xuất hiện trong phim, xem đây vừa là cách tri ân khán giả, vừa là “chiêu” lôi kéo người xem ra rạp mua vé.

Sau tuần công chiếu, “Spider-Man: Brand New Day” mang về 927 triệu USD toàn cầu. Doanh thu quốc tế cao gấp 1,5 lần sân nhà Bắc Mỹ.

Theo nhà phát hành, phim cũng thiết lập kỷ lục Hollywood mới với chiến dịch hợp tác quảng bá lên tới 309 triệu USD (vượt mốc 288 triệu USD cho phần liền trước “Spider-Man: Far From Home” / “Người Nhện: Xa nhà” ).

Công ty phân tích mạng xã hội RelishMix cho biết “Spider-Man: Khởi đầu mới” đã phủ sóng TikTok, YouTube, Facebook, X và Instagram với 2,86 tỷ lượt tiếp cận. Đây là con số cao nhất công ty từng ghi nhận, vượt qua “Avengers: Endgame” với 2,4 tỷ lượt hay “Avengers: Infinity War” 2 tỷ lượt, gấp hơn 3 lần mức trung bình của nhiều phim siêu anh hùng khác.

“Spider-Man: Khởi đầu mới” lấy bối cảnh 4 năm sau khi Dr. Strange làm phép xóa trí nhớ, Người Nhện (Tom Holland) buộc phải bắt đầu lại từ số 0 tròn trĩnh. Anh vừa phải học cách sống chung với trách nhiệm lớn trên vai, vừa phải đối mặt với sự cô đơn khi cậu bạn thân và cô bạn gái không còn ký ức về mình.

Ý kiến về phim đa dạng. Ngoài những đánh giá nói phim khá lê thê, cảnh post-credit chưa đáp ứng kỳ vọng của fan là lời khen như về diễn xuất và sự trưởng thành ở Người Nhện Tom Holland. Variety Australis nhận xét phim có phần hành động đã mắt hơn, so sánh phim đạt ngang tầm sức nặng cảm xúc với “Spider-Man 2” của Tobey Maguire và đạo diễn Sam Raimi.

Greg Durkin, CEO của công ty nghiên cứu giải trí Enact Insight nhận xét nội dung về cảm giác đơn độc và hành trình vượt qua khó khăn trong cuộc sống đã đặc biệt gây được tiếng vang với khán giả “Gen Z” (sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu 2010).

Cặp nhân vật chính do Tom Holland và Zendaya thủ vai cũng là yếu tố hút khách với khán giả trẻ. Đôi vợ chồng hiện đại, có mối tình đẹp và bình đẳng, đồng thời đang được Hollywood ưu ái nên thường xuyên xuất hiện trong những dự án lớn, gần nhất là bom tấn IMAX “The Odyssey” của Christopher Nolan.

Sadie Sink, gương mặt mới gia nhập Marvel cũng được khán giả quan tâm sau thành công của series Netflix “Cậu bé mất tích” (Stranger Things) cùng vẻ ngoài cá tính, khả năng diễn xuất đa dạng từ phim ảnh đến sân khấu.

“Spider-Man: Khởi đầu mới” đang chiếu tại các rạp ở nhiều định dạng 2D (phòng chiếu thường), 4DX, ScreenX và Dolby Vision+./.

Theo TTXVN