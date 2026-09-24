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Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngay trong đêm 24/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường máy móc, nhân lực tập trung bơm nước chống ngập cho 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến

Ngay trong đêm 24/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường máy móc, nhân lực tập trung bơm nước chống ngập cho 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trực tiếp kiểm tra hiện trường điểm ngập.

Từ sáng ngày 24/9, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến huy động hàng trăm nhân lực và nhiều máy bơm khẩn trương bơm thoát nước tại 3 trường học.

Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến

Mặc dù quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp thoát nước nhưng đến đêm 24/9, nước tại 3 trường học của xã Đồng Tiến vẫn rút chậm so với mục tiêu đề ra.

Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương bổ sung thêm 1 máy bơm dầu công suất lớn 300m3/giờ; đồng thời khơi thông các cửa tiêu, trục tiêu để thoát nước nhanh nhất có thể.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, kiên quyết tiêu thoát nước nhanh nhất có thể.

Lan Anh

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