Xưởng lồng đèn vải trang trí giá sỉ - Sản xuất thiết kế theo yêu cầu

Bạn cần nguồn lồng đèn vải trang trí giá sỉ uy tín cho nhà hàng, khách sạn hay dự án thi công? Đèn Lồng Quang Vinh cung cấp trực tiếp từ xưởng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường.

Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn công trình trong 20 năm qua. Từ quán cafe nhỏ đến khu nghỉ dưỡng lớn, từ sự kiện Tết đến lễ hội doanh nghiệp - tất cả đều tin chọn Quang Vinh.

Tại Sao Mua Đèn Lồng Vải Giá Sỉ Tại Xưởng Quang Vinh?

Tiết kiệm 20-30% chi phí so với mua qua trung gian. Giá gốc tận xưởng không qua bất kỳ khâu trung gian nào. Bạn trả tiền cho chất lượng thực, không phải phí môi giới.

Chất lượng đồng đều đảm bảo . Khi đặt 100 hay 500 chiếc, tất cả đều từ một nguồn sản xuất duy nhất. Không lo trường hợp nhận hàng lẫn lộn nhiều lô khác nhau như khi mua qua đại lý.

Tự chọn vật liệu trực tiếp . Đến xưởng, bạn sờ tận tay loại vải lụa, vải phi, tre đan trước khi quyết định. Xem mẫu thực tế, không phải hình ảnh chỉnh sửa.

Tư vấn chuyên sâu từ thợ làm . Đội ngũ 20 năm kinh nghiệm tư vấn trực tiếp. Họ hiểu rõ đèn nào phù hợp không gian nào, chịu được thời tiết ra sao.

Xuất khẩu trong và ngoài nước với chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Giá gốc tận xưởng, chiết khấu tốt cho đơn vị thi công mua số lượng lớn từ 50-100-500 chiếc.

Đèn Lồng Vải Quang Vinh - Đối Tác Tin Cậy 20 Năm

Hai xưởng sản xuất lớn tại TP.HCM (Bình Chánh) và Hà Nội (Đông Anh).

Đa dạng mẫu mã không giới hạn . Từ đèn lồng tròn cổ điển, đèn hoa sen nghệ thuật đến đèn lục giác hiện đại. Từ vải lụa cao cấp, vải phi chống nước đến mây tre đan thủ công.

Kích thước linh hoạt theo yêu cầu . Đèn mini 15cm trang trí bàn tiệc đến đèn khổng lồ 2m thả trần nhà hàng. Đèn dài 1-3m cho không gian hành lang, lobby khách sạn.

Thiết kế tùy chỉnh 100% . Thêu logo thương hiệu, vẽ họa tiết riêng, chọn màu sắc theo concept. Đội ngũ thiết kế hỗ trợ biến ý tưởng thành hiện thực.

Chính sách giá đặc biệt cho đối tác lâu dài . Hợp tác càng nhiều dự án, chiết khấu càng hấp dẫn. Ưu tiên giao hàng cho khách hàng thân thiết.

Bảng Giá Lồng Đèn Vải Trang Trí Giá Sỉ Giá có thể thay đổi theo chất liệu và thiết kế.

Các Loại Đèn Lồng Vải Trang Trí Tại Xưởng Quang Vinh

Đèn lồng vải lụa truyền thống . Làm từ lụa Hội An cao cấp, khung tre tự nhiên. Ánh sáng dịu nhẹ, sang trọng cho nhà hàng fine dining và resort 5 sao.

Đèn vải phi chống nước . Chuyên dụng ngoài trời, chịu mưa nắng tốt. Phù hợp sân vườn, quán cafe rooftop, khu BBQ ngoài trời.

Đèn đan dây thủ công . Họa tiết đan tinh xảo tạo bóng đổ nghệ thuật. Lựa chọn cho không gian industrial, vintage, Nhật Bản.

Đèn lồng Nhật Bản (chochin) . Thiết kế tối giản, khung tre mảnh. Tạo không gian zen cho nhà hàng Nhật, spa, homestay.

Đèn hoa sen nghệ thuật . Từng cánh hoa làm riêng biệt, lắp ghép tinh tế. Điểm nhấn cho sảnh khách sạn, tiệc cưới cao cấp.

Quy Trình Đặt Hàng Đơn Giản 4 Bước

Bước 1: Tư vấn và chọn mẫu . Gọi 0901334004 hoặc đến xưởng tham quan. Đội ngũ tư vấn giúp chọn đèn phù hợp không gian và ngân sách.

Bước 2: Báo giá và ký hợp đồng . Nhận báo giá chi tiết trong 24 giờ. Ký hợp đồng rõ ràng về số lượng, chất lượng, tiến độ.

Bước 3: Sản xuất theo tiến độ . Đơn thường: 7-10 ngày. Đơn lớn hoặc thiết kế đặc biệt: 15-20 ngày. Cập nhật tiến độ thường xuyên.

Bước 4: Giao hàng và lắp đặt . Đóng gói cẩn thận, vận chuyển an toàn. Hỗ trợ lắp đặt nếu khách hàng yêu cầu.

Công Ty Sản Xuất Đèn Lồng Vải Trang Trí Quang Vinh

Đèn Lồng Quang Vinh - Xưởng sản xuất lồng đèn vải trang trí giá sỉ uy tín 20 năm. Xuất khẩu trong và ngoài nước, giá gốc tận xưởng, chiết khấu tốt cho đơn vị thi công mua số lượng lớn.

Liên hệ tư vấn miễn phí 24/7 : Hotline 0901334004

Ghé thăm xưởng trực tiếp tại :

TP.HCM: 115 Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh

Hà Nội: Đông Hội, Đông Anh

Website : https://denlong.net/den-vai

Quang Trung