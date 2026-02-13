THÔNG BÁO MỜI THẦU

Hotline: 0822.173.636   |

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ dự thầu dự án với các thông tin sau:

  1. Tên Dự án: Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng) tỉnh Thanh Hoá.
  2. Mục tiêu dự án: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày (có kết hợp xử lý một phần chất thải rắn công nghiệp thông thường) bằng công nghệ đốt rác phát điện tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng) tỉnh Thanh Hoá.
  3. Quy mô dự án: Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 18,74 ha.
  4. Công suất thiết kế: Tổng công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày.đêm, phát điện với công suất 12 MW;
  5. Tổng vốn đầu tư của dự án: tối thiểu 1.270.934.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, hai trăm bảy mươi tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu đồng).
  6. Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án:

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định);

- Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác vận hành: Không quá 24 tháng (không bao gồm thời gian bồi thường GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư).

  1. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu: 08 giờ, 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
  2. Thông tin liên hệ, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa

- Địa chỉ: 49, Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá

- Số điện thoại: 0903.479.568.

- Thông tin chi tiết đăng tải trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia theo địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn; mã dự án PR2500035481.

#Dự án #bồi thường GPMB #Huyện Thọ Xuân #Thông báo #Đại lộ Lê Lợi #Nhà đầu tư #phường Hạc Thành #xã Sao Vàng #Nông nghiệp #Môi trường

