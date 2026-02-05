6 điều nhà tuyển dụng đánh giá cao ở ứng viên nhưng hiếm khi nói ra

Một buổi phỏng vấn trông có vẻ rất quen thuộc với vài câu hỏi, vài câu trả lời, một bản CV đặt ngay ngắn giữa bàn. Bạn nói về điểm mạnh, mức lương mong muốn, lý do rời công ty cũ. Nhưng điều thú vị là, trong lúc bạn tập trung trả lời đúng, nhà tuyển dụng lại đang để ý đến những thứ hoàn toàn khác.

Thái độ tích cực

Điều đầu tiên nhà tuyển dụng đánh giá cao ở ứng viên ứng tuyển vào các vị trí trên các kênh tìm việc 24h uy tín , thậm chí trước cả kỹ năng, chính là thái độ. Không phải là câu nói “Em rất cầu tiến” hay “Em sẵn sàng học hỏi” mà là cách bạn bước vào phòng phỏng vấn, cách bạn ngồi xuống, cách bạn lắng nghe, trả lời câu hỏi cũng như cách bạn đối xử với người không phỏng vấn bạn... Nhà tuyển dụng hiểu rằng, trong công việc, thái độ chính là nền móng. Kỹ năng có thể dạy, kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng thái độ thì rất khó thay đổi.

Tinh thần trách nhiệm

Khi được hỏi về một dự án thất bại hay một sai lầm trong quá khứ, cách bạn kể câu chuyện đó nói lên rất nhiều điều. Bạn có dám nhận phần trách nhiệm của mình hay chỉ tập trung vào lỗi của người khác? Bạn xem đó là bài học hay là một nỗi bất công?

Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên hiểu rằng sai lầm không phải để che giấu mà để trưởng thành. Một người dám chịu trách nhiệm là người có thể đứng vững khi công việc không còn “màu hồng”.

Khả năng tự học

Ít nhà tuyển dụng nói thẳng rằng họ ưu tiên người có khả năng tự học nhưng hầu hết đều âm thầm tìm kiếm điều đó. Một ứng viên chủ động tìm hiểu, dám thử, dám sai và dám sửa luôn tạo ấn tượng mạnh hơn người chỉ chờ hướng dẫn. Khi bạn nói “Em chưa biết nhưng em đã tự tìm hiểu và đang học thêm”, đó không phải là điểm yếu mà là tín hiệu của một người có thể đi đường dài.

Sự chân thành

Sự chân thành biểu hiện qua cách bạn thừa nhận điểm yếu, trong cách bạn kể về bản thân vừa đủ, không phô trương cũng không né tránh. Khi bạn dám nói mình còn thiếu sót nhưng đang nghiêm túc nỗ lực để cải thiện, bạn sẽ tạo được cảm giác đáng tin.

Nhà tuyển dụng sẽ có cảm giác an tâm khi nghĩ đến việc làm việc cùng bạn mỗi ngày, rằng bạn trung thực khi gặp khó khăn, sẵn sàng học hỏi khi chưa biết và không biến sai sót thành điều phải che giấu. Đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ làm việc bền vững, lâu dài.

Sự phù hợp với văn hóa công ty

Sự phù hợp văn hóa của ứng viên khi tuyển dụng, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc và khả năng gắn bó lâu dài. Một ứng viên có kỹ năng tốt nhưng không chia sẻ các giá trị, phong cách làm việc hay thái độ phù hợp với môi trường tổ chức sẽ khó hòa nhập và phát huy hết năng lực. Vì vậy, trong quá trình tuyển chọn, nhà tuyển dụng thường đánh giá cách ứng viên giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và phản ứng trước các tình huống thực tế để xem mức độ tương thích với văn hóa doanh nghiệp.

Khát vọng bên trong

Khi tham gia phỏng vấn, bạn nên chủ động thể hiện khát vọng bên trong của mình, vì đây là yếu tố mà nhiều nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Đừng chỉ tập trung liệt kê kỹ năng hay kinh nghiệm mà hãy chia sẻ rõ mục tiêu nghề nghiệp, điều khiến bạn có động lực làm việc và mong muốn phát triển lâu dài.

Việc cho nhà tuyển dụng thấy bạn sẵn sàng học hỏi, dám đối mặt với thử thách và khao khát tạo ra giá trị sẽ giúp họ tin rằng bạn là ứng viên có tiềm năng gắn bó và đóng góp bền vững cho doanh nghiệp.

Khi bạn đã biết điều nhà tuyển dụng đánh giá cao ở ứng viên nhưng hiếm khi nói ra, hãy mở lòng, chia sẻ ước mơ , tinh thần học hỏi và quyết tâm phát triển của bạn. Đó chính là lúc bạn biến buổi phỏng vấn thành cơ hội để kết nối thật sự và chứng minh rằng bạn xứng đáng với cơ hội đang ở phía trước.