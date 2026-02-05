Bis Sport và triết lý “bán đúng vợt còn quan trọng hơn bán nhiều vợt”

Pickleball tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, kéo theo số lượng người chơi mới ngày càng lớn và thị trường vợt trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, không ít người chơi lựa chọn vợt theo phong trào, theo giới thiệu truyền miệng hoặc các mẫu đang được quảng bá mạnh.

Việc mua sai vợt không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác đánh, mà còn khiến người chơi khó nâng trình, giảm hứng thú tập luyện và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Từ thực tế này, bài toán cốt lõi không nằm ở việc mua nhiều vợt hay mua vợt đắt tiền, mà là chọn đúng vợt ngay từ đầu - nền tảng cho một hành trình chơi pickleball lâu dài và bền vững, cũng là triết lý mà Bis Sport theo đuổi.

1. Bán đúng vợt bắt đầu từ việc hiểu người chơi trước khi giới thiệu sản phẩm

Khi thị trường pickleball ngày càng đa dạng về thương hiệu, công nghệ và mức giá, Bis Sport không chọn cách tiếp cận dựa trên doanh số hay xu hướng ngắn hạn. Thay vào đó, triết lý “bán đúng vợt” được bắt đầu từ một bước tưởng chừng đơn giản nhưng lại thường bị bỏ qua: Hiểu người chơi trước khi nói đến sản phẩm.

Trong quá trình tư vấn, yếu tố đầu tiên được xem xét không phải là mẫu nào đang bán chạy, mà là trình độ hiện tại, lối chơi chủ đạo và mục tiêu sử dụng của người chơi. Người mới chơi cần cảm giác đánh ổn định và dễ kiểm soát; người chơi phong trào nâng cao lại cần vợt hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn; trong khi người chơi nâng cao thường quan tâm đến độ chính xác, phản hồi bóng và hiệu năng tổng thể.

Chính vì vậy, việc tư vấn tại Bis Sport được xây dựng xoay quanh tiêu chí phù hợp, không chạy theo giá cao hay mẫu mã mới nhất. Có những trường hợp, người chơi được khuyến nghị lựa chọn một dòng vợt thấp hơn so với mong muốn ban đầu, nếu cây vợt đó phù hợp hơn với thể trạng, kỹ thuật và tần suất chơi. Ngược lại, cũng có trường hợp đội ngũ tư vấn chủ động khuyên người chơi chưa nên nâng cấp, khi trình độ hiện tại chưa thực sự cần đến một cây vợt ở phân khúc cao hơn.

Triết lý không bán bằng mọi giá thể hiện rõ ở việc sẵn sàng điều chỉnh hoặc thay đổi đề xuất nếu lựa chọn ban đầu không mang lại lợi ích lâu dài cho người chơi. Cách tiếp cận này giúp xây dựng niềm tin và tạo ra trải nghiệm tư vấn khác biệt tại Bis Sport , nơi lợi ích của người chơi được đặt lên trước mục tiêu bán hàng ngắn hạn.

Bis Sport đồng hành cùng người chơi Pickleball trong mọi lựa chọn

2. Chọn đúng vợt giúp người chơi nâng trình nhanh hơn và tiết kiệm hơn

Việc chọn đúng vợt không chỉ là vấn đề cảm giác cá nhân, mà mang lại những lợi ích rất cụ thể trong quá trình tập luyện và thi đấu pickleball. Một cây vợt phù hợp giúp ổn định điểm tiếp xúc bóng, hỗ trợ người chơi duy trì nhịp đánh đều và giảm các lỗi kỹ thuật phát sinh do dụng cụ không phù hợp. Khi cảm giác bóng ổn định, người chơi có thể tập trung cải thiện kỹ thuật, di chuyển và chiến thuật thay vì phải liên tục thích nghi với cây vợt đang sử dụng.

Ngược lại, việc sử dụng vợt quá nặng, quá cứng hoặc không đúng thiên hướng lối chơi có thể gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Người chơi dễ bị mỏi tay, đánh sai động tác, giảm hiệu quả tập luyện và tăng nguy cơ chấn thương ở cổ tay, khuỷu tay hoặc vai. Với những người chơi phong trào, điều này thường dẫn đến việc chán nản và bỏ cuộc sớm, dù tiềm năng phát triển vẫn còn.

Ở góc độ chi phí, đúng vợt cũng đồng nghĩa với tiết kiệm hơn trong dài hạn. Thay vì mua nhiều cây vợt khác nhau để thử nghiệm, người chơi được tư vấn đúng ngay từ đầu sẽ tránh được vòng lặp mua - đổi - bán không cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm người chơi đang trong giai đoạn nâng cấp trình độ, khi nhu cầu đầu tư vào trang bị bắt đầu tăng lên.

Lấy ví dụ ở phân khúc cao cấp, các dòng vợt pickleball Selkirk tại Bis Sport thường được lựa chọn bởi người chơi đã có nền tảng kỹ thuật và mong muốn cảm giác đánh ổn định, độ hoàn thiện cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phân khúc này ngay từ đầu. Khi Selkirk được đặt đúng vào nhóm người chơi phù hợp, giá trị của cây vợt được phát huy tối đa, đồng thời giúp người chơi tránh việc đầu tư quá sớm hoặc vượt quá nhu cầu thực tế.

Bis Sport cùng hành trình cải thiện trình độ người chơi

Triết lý “bán đúng vợt còn quan trọng hơn bán nhiều vợt” mang lại lợi ích rõ rệt cho người chơi, từ trải nghiệm, hiệu quả tập luyện đến chi phí đầu tư lâu dài. Thông qua cách tư vấn lấy người chơi làm trung tâm, Bis Sport không chỉ góp phần nâng chuẩn tiêu dùng thể thao mà còn tạo nền tảng cho cộng đồng pickleball Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và bài bản hơn.