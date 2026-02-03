Bảo Châu Elec phân phối loa hội trường, loa sân khấu chính hãng chất lượng

Với gần 20 năm kinh nghiệm, sở hữu 18 showroom lớn toàn quốc trong lĩnh vực thiết bị âm thanh, ánh sáng, Bảo Châu Elec đã và đang khẳng định vị thế là nhà phân phối loa hội trường và loa sân khấu chính hãng, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu, mang đến giải pháp âm thanh trọn gói cho các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác trên toàn quốc.

Phân phối loa hội trường, loa sân khấu chính hãng từ các thương hiệu chuẩn quốc tế

Bảo Châu Elec tự hào là đơn vị phân phối chính hãng nhiều thương hiệu loa sân khấu, loa hội trường danh tiếng như JBL, RCF, Alto, Audiocenter, dBTechnologies, Actpro,Bose, ... đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ các sự kiện quy mô nhỏ, trung bình đến các công trình âm thanh chuyên nghiệp, hội trường lớn và sân khấu ngoài trời.

Các dòng sản phẩm được phân phối đa dạng, bao gồm:

Loa line array cao cấp - phù hợp với sân khấu biểu diễn, concert, hội trường lớn.

Loa hội trường, loa sân khấu truyền thống - tối ưu cho hội nghị, sự kiện, đám cưới, biểu diễn âm nhạc.

Các thiết bị phụ trợ như cục đẩy công suất, vang số, loa sub, mixer giúp phối ghép hệ thống hoàn chỉnh

Toàn bộ sản phẩm do Bảo Châu Elec phân phối đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ CO/CQ, tem bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi đầu tư hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

Lắp đặt dàn Line Array dBTechnologies cho hội trường UBND

Hệ thống âm thanh phù hợp mọi không gian sự kiện

Khác với mô hình bán lẻ thiết bị đơn thuần, Bảo Châu Elec là đơn vị tích hợp giải pháp âm thanh tổng thể. Mỗi dự án đều được tiếp cận theo hướng “giải pháp trọn gói”. Từ tư vấn thiết bị phù hợp, thiết kế cấu hình hệ thống cho đến thi công, căn chỉnh và hướng dẫn vận hành thực tế. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Bảo Châu Elec hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với:

Quy mô không gian tổ chức.

Mục đích sử dụng: biểu diễn, hội thảo, lễ khánh thành, chương trình văn nghệ, kỷ niệm, sự kiện ngoài trời, sân khấu chuyên nghiệp, show diễn hoặc lễ hội lớn,...

Ngân sách đầu tư tối ưu mà vẫn đảm bảo hiệu quả âm thanh vượt trội.

Nhờ vậy, các hệ thống âm thanh do Bảo Châu Elec triển khai luôn mang đến trải nghiệm nghe nhìn sống động, toàn diện, được nhiều doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện và cá nhân trên khắp cả nước tin chọn.

Sân khấu với sự xuất hiện của dòng loa Audiocenter Avanda 212A

Dấu ấn thương hiệu qua hàng loạt dự án âm thanh hội trường, sân khấu quy mô

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, Bảo Châu Elec khẳng định vị thế thông qua hàng nghìn công trình lắp đặt loa sân khấu , loa hội trường được triển khai thực tế. Từ các trường học, đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước đến trung tâm hội nghị, nhà văn hóa và sân khấu ngoài trời tại nhiều nơi trong và ngoài nước.

Yếu tố làm nên sự khác biệt của Bảo Châu Elec nằm ở đội ngũ kỹ thuật âm thanh giàu kinh nghiệm, luôn tiến hành khảo sát thực tế không gian, phân tích mục đích sử dụng và lắng nghe nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng giải pháp âm thanh được thiết kế phù hợp cho từng công trình, đảm bảo sự cân đối giữa hiệu suất hoạt động, tính thẩm mỹ và chi phí đầu tư.

Hệ thống loa hội trường cho Trung tâm Văn hóa

Mạng lưới showroom rộng khắp - Cam kết chất lượng vượt trội, giá luôn tốt nhất

Sở hữu hệ thống 18 showroom trên toàn quốc, trải dài khắp cả nước, Bảo Châu Elec giúp khách hàng dễ dàng tham khảo trực tiếp, trải nghiệm thực tế hệ thống loa hội trường, loa sân khấu chính hãng trước khi quyết định đầu tư.

Tại mỗi showroom, các thiết bị được bố trí và trình diễn trong điều kiện tiêu chuẩn, cho phép khách hàng đánh giá khách quan chất lượng âm thanh, khả năng phối ghép cũng như hiệu suất vận hành của từng hệ thống.

Loa hội trường Audiocenter cho hội trường nhỏ

Bảo Châu Elec đầu tư phòng thử âm thanh chuyên nghiệp cho mọi thiết bị âm thanh. Không gian phòng thử được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật, mô phỏng các điều kiện sử dụng phổ biến như hội trường và sân khấu biểu diễn.

Tại đây, các hệ thống loa hội trường, loa sân khấu và thiết bị xử lý tín hiệu được phối ghép và vận hành trực tiếp dưới sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên, cho phép đánh giá độ phủ âm, khả năng kiểm soát hú rít và hiệu suất trình diễn.

Bên cạnh đó, nhờ quy mô nhập khẩu lớn và vai trò đại lý phân phối cấp 1, Bảo Châu Elec có lợi thế về chi phí, từ đó đưa ra mức giá tốt nhất cho các hệ thống âm thanh hội trường và sân khấu.

Bảo Châu Elec tham gia triển lãm quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp hằng năm

Với gần 20 năm kinh nghiệm, cùng sự hợp tác chiến lược với các thương hiệu âm thanh danh tiếng toàn cầu như: JBL, Bose, RCF, dBTechnologies, Audiocenter, Wharfedale, BIK, Alto, Denon, Marantz, McIntosh, Klipsch, Tannoy, Bowers & Wilkins ,... Bảo Châu Elec cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp chuẩn xác, thiết bị chính hãng, trải nghiệm vượt trội và giá trị lâu dài.

