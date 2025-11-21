Xuất khẩu vũ khí Nga giảm thấp kỷ lục

Theo các báo cáo mới nhất, xuất khẩu vũ khí của Nga, vốn được xem là một trụ cột trong chính sách đối ngoại và nguồn thu ngân sách đáng kể của Moscow, đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Diễn biến này cho thấy sự thu hẹp rõ rệt trong năng lực xuất khẩu quốc phòng của Nga trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Ảnh minh hoạ: Newsweek.

Kênh TVP World của Ba Lan dẫn thông báo của Tổng Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết xuất khẩu vũ khí của Moskva (Moscow) đã giảm xuống còn khoảng một nửa mức trước xung đột Nga-Ukraine, vốn vào khoảng 14 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động này.

Tuyên bố của ông Chemezov được củng cố bởi báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) hồi đầu năm nay, trong đó cho biết, Nga chỉ xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD vũ khí, giảm 92% so với năm 2021. Mức sụt giảm gộp của giai đoạn 2022-2024 đạt 47%, và trong vòng 5 năm qua là 64%. Thị phần của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu đã giảm từ 21% xuống còn 7,8% - một mức thu hẹp được đánh giá là chưa từng có đối với quốc gia từng nằm trong nhóm ba nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và xây dựng ảnh hưởng quân sự rộng rãi, đặc biệt tại các nước thuộc khu vực Nam Bán cầu.

Theo Ukraine Business News, Nga hiện đang quảng bá thương vụ xuất khẩu đầu tiên của Su-57 - tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của nước này, với Algeria được cho là khách hàng đầu tiên. Ngoài ra, Nga còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 cho Ấn Độ.

Trả lời các hãng thông tấn bên lề Triển lãm Hàng không Dubai 2025, ông Chemezov nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài giữa hai nước, đồng thời cho biết Liên bang Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ bất kỳ thiết bị quân sự nào mà nước này cần trong đó có việc bán thêm các hệ thống phòng không S-400 và máy bay tiêm kích tàng hình Su-57.

Thanh Giang

Nguồn: TVP World, Mezha