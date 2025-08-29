Xuất hiện sự cố tại tràn Cầu Hồ, xã Mậu Lâm

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mậu Lâm, do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây mưa lớn và ngập trên địa bàn nên tràn Cầu Hồ đã bị nước xói mòn, lồng vào gầm tràn. Đồng thời, xuất hiện sự cố vỡ mặt tràn.

Xã Mậu Lâm kiểm tra và thực hiện cấm đường tại tràn Cầu Hồ để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin ban đầu, hiện tượng vỡ mặt tràn xuất hiện từ ngày 29/8, với chiều rộng 2m, dài hơn 10m, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Hiện, xã Mậu Lâm đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức cấm đường tạm thời để bảo vệ an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, thông báo sự việc và đề nghị có biện pháp khắc phục để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Hoà