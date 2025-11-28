Phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát

Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, phát hiện gần 3.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, từ giữa tháng 12/2024 đến ngày 27/11/2025, “mắt thần” camera đã quét và phát hiện gần 3.500 trường hợp ô tô và mô tô vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm...

Được biết, để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt hơn 200 camera tại những nút giao giao thông và nhiều tuyến đường trọng điểm. Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đang lắp đặt và đưa vào sử dụng 70 hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 41 vị trí, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hệ thống cho phép nhận diện biển số, khuôn mặt, người điều khiển phương tiện; tự động phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời hành vi vi phạm giao thông như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi sai làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đồng thời theo dõi, xử lý vi phạm tốc độ...

