Trường học đầu tiên ở Thanh Hóa đưa tiếng Trung vào giảng dạy trong chương trình chính khóa

Tường Vân
(Baothanhhoa.vn) - Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga, phường Hạc Thành là cơ sở giáo dục đầu tiên của Thanh Hóa đưa tiếng Trung vào giảng dạy. Từ đó, mở ra cơ hội về xét tuyển đại học và du học nước ngoài cho các em học sinh.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga, phường Hạc Thành là cơ sở giáo dục đầu tiên của Thanh Hóa đưa tiếng Trung vào giảng dạy. Từ đó, mở ra cơ hội về xét tuyển đại học và du học nước ngoài cho các em học sinh.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga đưa tiếng Trung vào giảng dạy.

Năm học này, 26 em học sinh khối 10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga đã được học tiếng Trung trong chương trình chính khóa thay cho tiếng Anh. Nhà trường đã mời những giáo viên được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Trong mỗi giờ giảng, giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin hay “chiết tự” nghĩa của nhiều chữ Hán giúp học sinh ghi nhớ từ mới, mẫu câu và cách phát âm nhanh hơn.

Cô giáo Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga hướng dẫn học sinh học tiếng Trung

“Em rất vui khi là khóa học đầu tiên của trường được tiếp cận với tiếng Trung ngay từ năm học lớp 10. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho em và các bạn về việc lựa chọn tiếng Trung để xét tuyển đại học hoặc du học nước ngoài” - Em Nguyễn Nhật Lệ, lớp 10G8 , Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Dù mới được đưa vào giảng dạy nhưng tiếng Trung được các em học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga háo hức đón nhận.

Bà Lê Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga cho biết: “Tiếng Trung là ngôn ngữ lớn, có nhiều người sử dụng trên thế giới. Trung Quốc cũng là đất nước có bề dày về lịch sử, văn hóa. Vì thế, việc biết tiếng Trung sẽ giúp các em học sinh có cơ hội tìm hiểu, khám phá về lịch sử, đặc sắc văn hóa của nước bạn. Ngoài ra, tiếng Trung sẽ mang đến cho các em học sinh cơ hội được du học tại Trung Quốc”.

Tường Vân

