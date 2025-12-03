Hoàn thành dứt điểm sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 31/12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản bản số 7907/BGDĐT-GDPT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

(Ảnh minh họa: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp; tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm ổn định hoạt động dạy học khi sắp xếp; chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các ngành liên quan và ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp, từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi.

Trong quá trình sắp xếp cần ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Trước đó, ngày 12/11/2025, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 131-CV/ĐU gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130/KH-BCDDTKNQ18, ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo về “tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước” về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là “cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh"./.

Theo TTXVN