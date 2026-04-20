Xử phạt hơn 400 triệu đồng doanh nghiệp chăn nuôi xả thải vượt quy chuẩn

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (trụ sở chính tại thôn Long Tiến, xã Cẩm Tân), có trang trại chăn nuôi lợn nái theo công nghệ CP Thái Lan tại xã Thạch Quảng, với tổng số tiền 408.975.000 đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trang trại chăn nuôi lợn nái theo công nghệ CP Thái Lan tại xã Thạch Quảng xả nước thải ra môi trường, có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến trên 10 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày (24 giờ).

Quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

Hành vi này đã vi phạm Điểm e, khoản 6 và khoản 7, Điều 18, Nghị định số 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc phạt tiền, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa còn yêu cầu Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn dừng ngay hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ trang trại chăn nuôi lợn ra môi trường. Đồng thời khẩn trương rà soát và khắc phục hệ thống xử lý nước thải tập trung; phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đo đạc chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép mới được xả thải ra môi trường.

Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã Thạch Quảng và Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi khắc phục xong.

Lan Anh