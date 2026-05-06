Xử phạt công ty không thông báo website thương mại điện tử với cơ quan quản lý

Thanh Thảo
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH Công nghệ Máy tính AHT Computer đã không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi tiến hành bán hàng.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện Công ty TNHH Công nghệ máy tính AHT.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Máy tính AHT Computer (địa chỉ trụ sở chính tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi tiến hành bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng. Mức phạt tiền là 30 triệu đồng.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Hạc Thành tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty trên tại số 131 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra xác định, Công ty TNHH Công nghệ Máy tính AHT Computer là chủ sở hữu website thương mại điện tử https://maytinhthanhhoa.net. Website này được sử dụng để phục vụ hoạt động bán hàng, có chức năng đặt hàng trực tuyến, thuộc loại hình website thương mại điện tử bán hàng.

Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện thông báo website với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi đưa vào hoạt động.

Trụ sở của Công ty TNHH Công nghệ máy tính AHT tại Thanh Hóa.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

    Xử phạt cơ sở bán Đông trùng hạ thảo chưa hoàn thiện thủ tục thương mại điện tử

    Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh “Đông trùng hạ thảo Đăng Khoa” do hộ kinh doanh Mai Thị Trang làm chủ vì vi phạm quy định hoạt động thương mại điện tử. Cụ thể, cơ sở này đã vận hành website bán hàng trực tuyến có tên miền http://dongtrunghathaodangkhoa.com để bán hàng nhưng không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định.

