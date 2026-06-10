Bản án thích đáng cho đối tượng “Giết người” do ghen tuông

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phạm Công Ánh, Lâm Xuân Nam, Nguyễn Thế Hoàng và Bùi Văn Sơn về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh công bố bản Cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh, xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông trong quan hệ tình cảm, tối ngày 9/4/2025, sau khi nhận được thông tin người yêu mình là chị Đỗ Thị Mai Trinh đang đi cùng anh Đỗ Đăng Hào, Phạm Công Ánh, sinh ngày 8/4/2007 (18 tuổi 1 ngày) đã bàn bạc, rủ Lâm Xuân Nam, sinh ngày 26/7/2008 (16 tuổi 8 tháng 14 ngày) và Nguyễn Thế Hoàng, sinh ngày 19/8/2007 (17 tuổi 7 tháng 21 ngày) cùng trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa đi tìm anh Hào để đánh. Đồng thời, Ánh nhờ Bùi Văn Sơn, sinh ngày 6/4/2008 (17 tuổi 3 ngày) trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa theo dõi, thông báo vị trí của anh Hào.

Khoảng 22 giờ 05 phút cùng ngày, tại khu vực trước cổng nhà chị Trinh ở thôn Hợp Nhất, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, khi anh Hào chở chị Trinh về nhà, Nguyễn Thế Hoàng điều khiển xe máy chặn đầu xe của anh Hào để tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Phạm Công Ánh dùng gậy gỗ liên tiếp đánh nhiều nhát vào vùng đầu anh Hào; Lâm Xuân Nam dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân. Hậu quả, anh Đỗ Đăng Hào bị chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ, chảy máu màng ngoài cứng, chảy máu màng mềm, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 38%.

Quá trình điều tra, truy tố xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại với cường độ quyết liệt, có khả năng trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác. Việc anh Đỗ Đăng Hào không tử vong là ngoài ý muốn của các bị cáo, do được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Quốc Hương