Phát hiện gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47B, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số xương động vật không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 7/6, tại Km53+900 Quốc lộ 47B, thuộc địa phận xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 15C - 037.08 do anh Lê Đình H, sinh năm 1973, trú tại xã Trung Chính điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.990 kg xương động vật (theo trình bày của lái xe là xương trâu, xương bò). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Đáng chú ý, số xương động vật được vận chuyển trên xe thùng hở, đang bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Lê Đình H, khai nhận đã thu mua số xương động vật trên từ nhiều nguồn trôi nổi trên địa bàn xã Trung Chính, sau đó vận chuyển đi chế biến làm thức ăn chăn nuôi.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi trên vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 của Chính phủ).

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ 1.990 kg xương động vật vi phạm do không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương