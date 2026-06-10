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Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

LP
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc ban hành “Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc ban hành “Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban hành quy trình, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá không đủ các giấy tờ, thủ tục theo quy định xuất bến khai thác thủy sản, vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Quy trình này áp dụng đối với: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; UBND các xã, phường có tàu cá.

Xem nội dung tại đây.

LP

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Hoạt động khai thác #Tàu cá #chống khai thác IUU #Quản lý #Kiện #Hành quyết #Bộ đội biên phòng #Quy định #Nông nghiệp

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