Xử phạt 15 triệu đồng đối với cá nhân thu phí trông giữ xe sai quy định tại Sầm Sơn

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định tại khu du lịch Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng làm việc với cá nhân có hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 2 đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh thông tin một du khách bị “chặt chém” 200.000 đồng tiền gửi xe ô tô/lượt trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026. Qua đó, xác định đối tượng N.T.T (sinh năm 1999), thường trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thu phí trông giữ xe ô tô con 200.000 đồng/lượt, cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành.

Đội QLTT số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.T về hành vi Bán dịch vụ cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành; phạt tiền 15.000.000 đồng, buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định, đồng thời thông báo công khai lên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo du khách khi đến tham quan, du lịch tại Sầm Sơn: Chủ động ghi lại bằng chứng (hình ảnh, video kết quả giao dịch thanh toán,...) nếu phát hiện vi phạm. Liên hệ ngay qua số điện thoại đường dây nóng của Đội QLTT số 2: 0349.812.313, Công an phường Sầm Sơn: 0905.151.338 hoặc Chính quyền địa phương: 0946.353.000 để được hỗ trợ kịp thời.

Thanh Thảo