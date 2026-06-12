Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện 2 Chương trình MTQG

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025-2030.

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Quyết định nêu rõ, giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 tại Phụ lục kèm theo.

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