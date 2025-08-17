Xây dựng Nghi Sơn trở thành phường công nghiệp hiện đại

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân phường Nghi Sơn đang náo nức với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu chặng đường phát triển mới, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Sơn tổ chức hội nghị quyết định thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng và thành lập Đảng bộ (chi bộ) cơ quan hành chính.

Dấu ấn nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ 2020-2025 ở 3 đơn vị trước sáp nhập đã phát huy tốt nội lực, tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, quân và dân các xã, phường cũ đã đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn thách thức, tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng, các chương trình trọng tâm, điều kiện kinh tế tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng như: công sở ủy ban, điện, đường, trường, trạm... bàn giao và đi vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Các ngành nông - ngư - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển với nhiều ngành nghề, lĩnh vực phong phú, đa dạng như: cơ khí, mộc, vận tải, khách sạn... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau sáp nhập, phường Nghi Sơn mới có diện tích 42,82km2, dân số 32.939 người, trong đó có một giáo xứ với 2.559 người, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính gồm: phường Hải Thượng, xã Nghi Sơn, xã Hải Hà đã mở ra không gian phát triển mới. Đảng bộ phường có 39 tổ chức đảng trực thuộc với 798 đảng viên.

Trong những năm qua, địa phương đã tận dụng hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý trung tâm phía Đông Nam của tỉnh, phát huy vai trò là đầu mối giao thương, hạt nhân tăng trưởng kinh tế để đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Nhờ đó, giai đoạn 2020-2025 kinh tế trên địa bàn duy trì ổn định và phát triển tích cực. Tổng giá trị tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm 2020. Khai thác và chế biến thủy hải sản được chú trọng, cho thu nhập cao, toàn xã có 740 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 370 phương tiện khai thác xa bờ, chiếm 50%; sản lượng đánh bắt bình quân năm đạt 13.992,6 tấn, vượt kế hoạch, giải bản 1.752/2.022 ô, lồng, bè nuôi trồng không theo quy hoạch, đạt 86,64%. Công tác phát triển doanh nghiệp được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 82 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn phường là 120 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động có nguồn thu nhập ổn định. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư... được triển khai thực hiện tích cực hiệu quả. Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm như: Cảng Quang Trưng, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn II, hạ tầng khu công nghiệp luyện kim, Cảng nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cảng Container Long Sơn, đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, mở rộng Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, luồng cảng Công Thanh... Với những lợi thế tiềm năng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và đô thị, phường Nghi Sơn phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường công nghiệp hiện đại.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xã Nghi Sơn cũ có lễ hội Quang Trung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khu du lịch sinh thái Bãi Đông được đầu tư theo quy hoạch thu hút được 585.364 lượt khách, tổng thu du lịch đạt 1,94 tỷ đồng... Giáo dục tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, số người tham gia BHXH đạt 97%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm 2020. Tổng số vốn huy động và đầu tư giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 248 tỷ đồng, bằng 130,5% kế hoạch giao, vượt kế hoạch giao, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng. Phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

Sức bật cho nhiệm kỳ mới

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Nghi Sơn tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một trong những bến cảng có đóng góp rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế của tỉnh ở phường Nghi Sơn.

Phát huy nội lực, cùng với định hướng trở thành phường công nghiệp hiện đại của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, phấn đấu nâng tổng giá trị sản phẩm hằng năm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 100 triệu đồng trở lên; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương hơn 385 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 8%; năm 2030 tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, trường đạt chuẩn quốc gia 50%, gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 85%; tổ dân phố đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 60%, hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,1%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Nghi Sơn xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng với 2 khâu đột phá chiến lược; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, trình độ, uy tín, dám nghĩ, dám làm nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân với tinh thần “rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy tiềm năng lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đưa phường Nghi Sơn trở thành một trong những phường trọng điểm của tỉnh về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, cảng biển, dịch vụ, du lịch và logistis, phấn đấu đến năm 2030 phường Nghi Sơn trở thành phường công nghiệp hiện đại.

Bài và ảnh: Bảo Thanh