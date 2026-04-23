Xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng và hiệu quả

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng tăng cao, cùng với những thách thức từ dịch bệnh, già hóa dân số và áp lực quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ngành y tế Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Các lĩnh vực thần kinh, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, sản - nhi, hồi sức cấp cứu được đẩy mạnh.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong năm 2026 là tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, đã có hàng chục kỹ thuật mới trong các lĩnh vực thần kinh, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, sản - nhi, hồi sức cấp cứu được triển khai thành công tại các đơn vị. Nhiều kỹ thuật trước đây phải chuyển tuyến Trung ương, hiện nay đã được thực hiện thường quy tại tỉnh Thanh Hóa.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau thời gian đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, cùng với đầu tư đồng bộ trang thiết bị, mới đây, bệnh viện đã chính thức triển khai và làm chủ phẫu thuật điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, tái tạo tuyến vú bằng vạt cơ lưng. Đây là kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện tại tuyến tỉnh, mở ra cơ hội điều trị toàn diện cho người bệnh ngay tại địa phương”.

Chia sẻ về việc phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật tại tuyến y tế cơ sở, bác sĩ CKII Ngô Công Nghiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh cho biết: “Với đặc thù địa bàn miền núi, xa các bệnh viện tuyến tỉnh, chúng tôi xác định phải tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, đặc biệt là kỹ thuật lâm sàng thuộc lĩnh vực hồi sức cấp cứu, sản - nhi. Khi làm chủ được các kỹ thuật này, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại. Đồng thời được chẩn đoán, can thiệp kịp thời, không bỏ lỡ “thời gian vàng” trong cấp cứu và điều trị”.

Song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh, ngành y tế Thanh Hóa cũng đang tập trung sắp xếp, kiện toàn hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, dự kiến từ ngày 1/5/2026, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải thể 26 trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế và thành lập 166 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường. Việc tổ chức lại này nhằm đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu về gần dân hơn, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở trong công tác y tế, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo điều kiện để nguồn lực được phân bổ trực tiếp, hiệu quả hơn đến tuyến đầu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính

Năm 2026, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, trọng tâm là tối ưu hóa quy trình triển khai bệnh án điện tử, hoàn thiện hạ tầng, tiến tới sử dụng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã có 59/60 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, trong đó có 29 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục rà soát, tối ưu hóa các quy trình, hoàn thiện điều kiện để chuyển đổi. Ngành y tế Thanh Hóa đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh sẽ áp dụng bệnh án điện tử hoàn toàn.

Dược sĩ CKII Trương Khắc Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết: “Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, sau hơn 3 tháng triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, mỗi tháng đơn vị tiết kiệm gần 70 triệu đồng chi phí in phim, giấy tờ. Chưa kể, nhiều chi phí khác cũng giảm đáng kể khi triển khai bệnh án điện tử hoàn toàn như: giấy, mực in, lưu trữ, nhân lực quản lý...”.

Kiểm soát tốt dịch bệnh

Công tác y tế dự phòng tiếp tục được xác định là “lá chắn” quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngay từ đầu năm, ngành y tế đã nhận diện các nguy cơ dịch bệnh có thể gia tăng theo mùa và theo chu kỳ, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: sốt xuất huyết, viêm não mô cầu, cúm A, bại liệt, ho gà. Trên cơ sở đó, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Phát hiện sớm – xử lý kịp thời – khoanh vùng hiệu quả” và tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên đạt trên 95%. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh được kiểm soát, không phát sinh các ổ dịch lớn tại cộng đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm có thể gia tăng trong thời gian tới, ngành y tế đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng cũng như thu dung, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành y tế Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng và hiệu quả. Trong đó, người dân được đặt ở vị trí trung tâm, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và kịp thời.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: “Để đạt được các mục tiêu năm 2026, ngành y tế Thanh Hóa tập trung vào một số nhóm giải pháp: Trước hết là hoàn thiện cơ chế, rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hoạt động; tăng cường đầu tư trang thiết bị, chuyển giao và làm chủ các kỹ thuật mới tại các tuyến. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, luân phiên, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên cho tuyến dưới, đi đôi với các chính sách thu hút, “giữ chân” cán bộ y tế”.

Bài và ảnh: Thùy Dung