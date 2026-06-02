Giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh tại xã Trung Sơn và Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa

Ngày 2/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế công lập trên địa bàn xã Trung Sơn và Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, giai đoạn 2023-2025.

Đoàn Giám sát khảo sát điều kiện chăm sóc sức khoẻ Nhân dân tại Trạm Y tế Trung Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Trung Sơn, giai đoạn 2023-2025, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn được triển khai tương đối hiệu quả.

Trạm Y tế xã hiện có 5 cán bộ, viên chức; duy trì thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh thông thường, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch bệnh. Số lượt khám chữa bệnh hàng năm (giai đoạn 2023-2025) tương đối ổn định.

Lãnh đạo xã Trung Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về nhân lực chuyên môn, thiếu bác sĩ, một số trang thiết bị đã xuống cấp, nguồn kinh phí cho y tế cơ sở còn hạn chế.

Xã Trung Sơn kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực y tế cho tuyến cơ sở, nhất là bác sĩ công tác tại địa bàn miền núi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, giai đoạn 2023-2025, bệnh viện đã khám cho hơn 74.500 lượt người, điều trị nội trú trên 18.200 lượt bệnh nhân; tỷ lệ chuyển tuyến bình quân 4,36%; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 88%.

Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn. Hiện bệnh viện có 86 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 20 bác sĩ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều trang thiết bị y tế đã hết thời gian khấu hao, thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa đề nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện; hỗ trợ trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời có cơ chế thu hút, giữ chân đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu và tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng khám, chữa bệnh; tình hình nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; công tác chuyển đổi số, thanh toán bảo hiểm y tế; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của xã Trung Sơn và Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân thời gian qua; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế, nhất là bác sĩ chuyên khoa và cán bộ y tế tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng người dân khám và điều trị vượt tuyến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn.

Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, đầu tư trang thiết bị và chính sách thu hút nhân lực y tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tô Hà