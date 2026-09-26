Thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế

Sáng 26/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Học viện, cán bộ, giảng viên và người học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến Phân hiệu Học viện tại thành phố Huế.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế. Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định thành lập Phân hiệu cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Học viện sau gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, mở rộng không gian và quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế cho đồng chí PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngay tại lễ công bố thể hiện quyết tâm của Học viện trong việc sớm đưa Phân hiệu đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Trong không khí trang trọng, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Huế, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lãnh đạo Phân hiệu thành phố Huế đã cùng thực hiện nghi thức ấn nút thành lập Phân hiệu, chính thức mở ra chặng đường phát triển mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại vùng đất cố đô.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS, TS. Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đưa Phân hiệu trở thành điểm kết nối với địa phương.

PGS, TS. Lê Hải Bình mong muốn “Phân hiệu không chỉ là nơi sinh viên đến học, mà còn là nơi các địa phương tìm đến khi cần tri thức, cần tư vấn, cần giải pháp và cần nguồn nhân lực ”, với tinh thần "kế thừa nhưng không sao chép; ổn định nhưng không bằng lòng; phát huy truyền thống nhưng phải hướng tới tương lai" .

Phát biểu cảm ơn và đáp từ, thay mặt Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp, ủng hộ của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện khẳng định, Phân hiệu không đơn thuần là sự mở rộng về địa điểm đào tạo, mà phải thực sự trở thành một không gian mới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. “Chất lượng đào tạo phải là nền tảng, nhu cầu của xã hội phải là định hướng và hiệu quả phục vụ thực tiễn phải là thước đo quan trọng đối với hoạt động của Phân hiệu”, PGS, TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện cho biết, trên nền tảng đã được xây dựng tại Huế, Học viện sẽ phát huy thế mạnh đào tạo về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn; mở rộng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo từ xa. Trong giai đoạn này, Học viện đã tuyển sinh và mở chương trình đào tạo ở cả 3 cấp độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.