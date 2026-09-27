Biểu dương gia đình đoàn viên, người lao động và con đạt thành tích cao trong học tập

Sáng 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương gia đình đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiêu biểu; con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Giấy chứng nhận gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Biểu dương gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu và khen thưởng con em đạt thành tích cao trong học tập là hoạt động thường niên giàu tính nhân văn; khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện đời sống đoàn viên.

Để tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; duy trì và nhân rộng các mô hình khuyến học, khuyến tài; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. Đồng thời, mong muốn các cháu học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, không ngừng rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

Em Nguyễn Hữu Tân, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ giỏi.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng giao lưu với các điển hình vượt khó, vươn lên học giỏi. Tiêu biểu như em Nguyễn Hữu Tân - thủ khoa đầu vào chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm 2024, đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi chọn học sinh giỏi các Trường THPT Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, giải Nhì môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026; em Mai Thị Xinh 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn và vừa trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội; em Đinh Thị Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Quảng Xương II đoạt giải Ba môn Sinh học cấp tỉnh.

Cùng với đó là chia sẻ tâm huyết của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn về những kinh nghiệm, giải pháp đồng hành, chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu là con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu; con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, 40 gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu năm 2026 đã được trao Giấy chứng nhận của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; 100 cháu là con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế năm học 2025-2026 được biểu dương, khen thưởng

Thanh Huê