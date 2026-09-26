Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Sáng 26/9, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Phủ Thon Kẹo Đuông Mạ Ni, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn, cùng các thành viên đoàn học viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ vui mừng được đón Đoàn học viên Thủ đô Viêng Chăn đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại tỉnh Thanh Hóa; đồng thời nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực trong hợp tác đào tạo cán bộ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới tổ chức bộ máy phải gắn với nâng cao hiệu lực quản lý, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm trước Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với tăng cường năng lực cho 166 xã, phường. Trong đó, tỉnh đã chú trọng điều động cán bộ về miền núi, vùng khó khăn, đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc và bảo đảm điều kiện vận hành của chính quyền cơ sở.

Cùng với đẩy mạnh phân cấp, tỉnh triển khai cơ chế "làn xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư, thí điểm dịch vụ công lưu động và ứng dụng công nghệ số, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những công việc ấy cùng hướng tới một yêu cầu: bộ máy tinh gọn phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng, phân cấp mạnh phải gắn với năng lực thực thi của cơ sở; vì vậy, hiệu quả đổi mới cần được thể hiện bằng kết quả giải quyết công việc và lợi ích mang lại cho Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần đó, hội nghị là dịp để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, vận hành chính quyền và cải cách hành chính; qua mỗi mô hình, cách làm, để có thể hiểu rõ hơn quá trình tổ chức thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ và điều kiện để vận dụng vào thực tiễn.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị các cơ quan của tỉnh giới thiệu tóm tắt những kết quả nổi bật, dành nhiều thời gian trao đổi sâu về kinh nghiệm thực tiễn và giải đáp các vấn đề Đoàn quan tâm; đồng thời, mong các học viên thẳng thắn chia sẻ những vấn đề đặt ra trong công tác tại Thủ đô Viêng Chăn, để buổi làm việc thực sự là quá trình học hỏi từ cả hai phía.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong rằng, sau hội nghị mỗi đồng chí sẽ có thêm những kinh nghiệm hữu ích cho công tác, đồng thời hiểu sâu sắc hơn thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa; những kinh nghiệm được vận dụng hiệu quả sẽ làm nên giá trị thiết thực của hoạt động hợp tác, còn sự hiểu biết và tin cậy sẽ tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đồng chí chúc tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, một số mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền của tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nhiệm vụ và năng lực thực thi của cấp cơ sở; việc lấy cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; việc xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Đại diện Đoàn học viên Thủ đô Viêng Chăn phát biểu cảm ơn.

Đại diện Đoàn học viên Thủ đô Viêng Chăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thắm tình đồng chí của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, những thông tin, bài học kinh nghiệm thu nhận được từ buổi làm việc thực tế này có ý nghĩa rất thiết thực, là tư liệu quý giá để các học viên nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Thủ đô Viêng Chăn.

Quốc Hương