Ban hành đề án truyền thông, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định ban hành Đề án Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 nhằm thiết lập cơ chế điều phối thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông chính sách, hợp tác báo chí và quảng bá hình ảnh của tỉnh trong giai đoạn tới.

Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Đề án đánh giá giai đoạn 2021-2025, hoạt động thông tin, truyền thông và quảng bá của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, quảng bá tiềm năng, lợi thế và hình ảnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của báo chí số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành, Đề án sẽ tập trung triển khai các hoạt động truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp; tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, kết quả phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá các giá trị, tiềm năng, lợi thế, thành tựu tiêu biểu, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Thanh Hóa trong nước và quốc tế.

Qua đó, hướng tới 5 mục tiêu cụ thể là hoàn thiện hệ thống thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách; nâng cao năng lực theo dõi, phân tích và xử lý thông tin; đẩy mạnh quảng bá và nâng cao nhận diện hình ảnh tỉnh Thanh Hóa; phát triển dữ liệu, công nghệ và mạng lưới truyền thông số; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông.

Đối với truyền thông chính sách, nội dung trọng tâm là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển lớn của Trung ương và của tỉnh; chính sách mới, chính sách có tác động lớn đến xã hội và những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Chú trọng các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, lao động, an sinh xã hội, môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đẩy mạnh truyền thông trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách; làm rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng tác động, quyền lợi, nghĩa vụ và những vấn đề cần lưu ý; tăng cường giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chương trình, dự án trọng điểm và những vấn đề được báo chí, dư luận xã hội quan tâm. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải thích, làm rõ các vấn đề phát sinh.

Đối với nhiệm vụ truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh, đề án xây dựng các nội dung trọng tâm gồm: Thông tin, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng, lợi thế, cơ hội và định hướng phát triển; quy hoạch, kết cấu hạ tầng, Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu, cụm công nghiệp; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

Giới thiệu cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư; các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, mô hình và cách làm hiệu quả, góp phần xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và thu hút nguồn lực phát triển.

Quảng bá lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người xứ Thanh; các giá trị văn hóa, di sản, di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và điểm đến du lịch tiêu biểu. Chú trọng Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Đền Bà Triệu; du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; du lịch sinh thái, cộng đồng Pù Luông, Bến En và các sản phẩm, điểm đến đặc trưng của tỉnh.

Tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa đến nhà đầu tư, du khách, đối tác và công chúng trong nước, quốc tế; chú trọng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ phù hợp với từng thị trường, nhóm công chúng.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ tổ chức truyền thông gắn với sự kiện và các hoạt động xúc tiến, đối ngoại. Đồng thời, tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng bá trọng điểm, từ năm 2027 tổ chức ít nhất 4 chiến dịch/năm.

Nội dung truyền thông trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 theo Đề án Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030: Quý IV năm 2026: Truyền thông kết quả phát triển kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026. Năm 2027: Truyền thông kỷ niệm 80 năm lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa (1947-2027), gắn với quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người và thành tựu phát triển của tỉnh. Năm 2028: Đẩy mạnh truyền thông các sự kiện văn hóa, du lịch lớn; trường hợp Thanh Hóa được lựa chọn đăng cai hoặc là địa bàn trọng tâm của Năm Du lịch quốc gia, tổ chức cao điểm quảng bá điểm đến, sản phẩm, di sản, văn hóa và du lịch Thanh Hóa. Năm 2029: Tổ chức cao điểm truyền thông kỷ niệm 1.000 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029-2029), gắn với quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, thành tựu, tiềm năng và vị thế của tỉnh. Năm 2030: Truyền thông kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; các thành tựu, công trình, dự án và sản phẩm tiêu biểu; quảng bá tiềm năng, lợi thế, vị thế và định hướng phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)