Xã Yên Phú khai mạc hội trại hè “Ngàn hoa dâng Đảng - Khát vọng vươn mình”

Sáng 8/8, xã Yên Phú khai mạc hội trại hè năm 2026 với chủ đề: “Ngàn hoa dâng Đảng - Khát vọng vươn mình”.

Lãnh đạo xã Yên Phú tặng cờ lưu niệm cho 7 đội tham gia hội trại.

Hội trại thu hút sự tham gia của 7 chi đoàn đến từ các thôn và các trường học trên địa bàn.

Diễn ra trong 3 ngày từ 7-9/8, hội trại có nhiều hoạt động sôi nổi như thi cắm trại đẹp, nghi thức Đội, múa tập thể, kéo co, văn nghệ thiếu nhi, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, các trò chơi dân gian, giao lưu tập thể và chương trình lửa trại truyền thống.

Đại biểu tham quan mô hình tại hội trại hè xã Yên Phú.

Các đơn vị đã thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết và kỹ năng sinh hoạt tập thể thông qua các phần thi, tiết mục văn nghệ. Nhiều mô hình trại được đầu tư công phu, trang trí đẹp mắt, sáng tạo, góp phần tạo nên không khí hội trại trẻ trung, sôi động.

Hơn 400 đoàn viên, thanh thiếu niên tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Yên Phú tham gia hội trại hè 2026.

Hội trại được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thông qua hội trại, địa phương tiếp tục cụ thể hóa chủ trương chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đoàn - Đội ngày càng vững mạnh.

Lê Hà