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Xã Yên Khương hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sau mưa lũ, xã Yên Khương huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Xã Yên Khương hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống

Sau mưa lũ, xã Yên Khương huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Mặc dù đã tạnh mưa nhưng trên địa bàn xã Yên Khương sạt lở đất vẫn diễn biến phức tạp.

Đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã Yên Khương có 10 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất, tổng khối lượng đất đá tràn vào khu vực nhà ở là khoảng 500m3. Trong đó có 2 hộ ở bản Tứ Chiềng và bản Mè Giàng tiếp tục bị sạt đất đá làm gãy cột nhà sàn.

Đến sáng nay (21/9), mới chỉ có 1 hộ từ nơi sơ tán trở về nhà, các hộ còn lại đang được bố trí ở tạm tại nhà người thân.

Xã Yên Khương hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống

Xã Yên Khương huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị hư hỏng nhà di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà để xây dựng tại vị trí mới an toàn.

Xã Yên Khương hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống

Huy động máy móc hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp đất đá sạt lở vào nhà.

Ngay sau khi trời tạnh ráo, xã Yên Khương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng dọn dẹp bùn đất, làm vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Đối với 2 hộ bị thiệt hại về nhà ở, xã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ tháo dỡ nhà, đồng thời khẩn trương tìm vị trí an toàn để các hộ dựng nhà mới.

Đình Hà

Từ khóa:

#Yên Khương #sớm ổn định cuộc sống #Hỗ trợ #Sạt lở đất #Khắc phục hậu quả #Mưa lũ #Vệ sinh môi trường #lực lượng #huy động #Nhà ở

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