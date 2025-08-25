Xã Vạn Lộc chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Lộc đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để tuyên truyền, vận động 124 hộ, với 250 người dân sinh sống tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt di dời đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng xã Vạn Lộc tuyên truyền người dân di dời đến nơi an toàn.
Cùng với việc di dời người và tài sản đến nơi an toàn, chính quyền xã cũng đã lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”, để ứng phó với cơn bão số 5; tổ chức cho Nhân dân phát quang cây cối dọc hành lang các tuyến đường trong thôn; rà soát lại các hộ yếu thế, gia đình chính sách, hộ người già neo đơn để có phương án hỗ trợ khi cần thiết; rà soát lại các điểm xung yếu để có phương án ứng phó kịp thời.
Lực lượng chức năng xã Vạn Lộc hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Cùng với đó, huy động lực lượng ra quân tổ chức khơi thông hệ thống kênh mương tiêu nước; kiểm tra các hồ đập; yêu cầu lực lượng chức năng bố trí cử người trực, sẵn sàng hỗ trợ di dời dân và tài sản khi có điều động.
Nhóm PV Thời sự
