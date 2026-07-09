Xã Triệu Sơn chi trả tiền bồi thường GPMB Dự án Khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 3

Tối 9/7, tại Nhà văn hóa thôn Quán Giắt, UBND xã Triệu Sơn và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1 đối với Dự án Khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 3.

Nhiều người dân có mặt đúng giờ chờ nhận chi trả hỗ trợ bồi thường.

Từ 18 giờ 30 phút, các hộ dân thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ đợt 1 theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND xã Triệu Sơn đã có mặt, mang theo căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để làm thủ tục nhận tiền.

Các khâu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và chi trả tiền được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các khâu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và chi trả tiền được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với lãnh đạo thôn và các đơn vị liên quan hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc của người dân.

Những trường hợp không thể đến trực tiếp đều thực hiện ủy quyền theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục, các hộ dân ký nhận tiền theo phương án đã được phê duyệt.

Người dân đồng thuận, phấn khởi khi nhận tiền hộ trợ đền bù.

Nhờ chuẩn bị chu đáo và thông báo rộng rãi, việc chi trả diễn ra đúng tiến độ, thuận lợi.

Sau khi nhận tiền bồi thường, nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng thuận với phương án đã được phê duyệt và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ.

Bảo Thanh