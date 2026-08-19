Sẵn sàng tiếp nhận tàu thuyền vào âu neo đậu tránh trú bão

Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa đang chủ động rà soát hạ tầng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại các cảng cá, âu neo đậu tránh trú trong mùa mưa bão.

Tàu cá về neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Hới.

Hiện Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa quản lý 3 cảng cá, gồm: Lạch Hới, Lạch Bạng và Hòa Lộc, với hệ thống âu neo đậu tránh trú bão có sức chứa khoảng 1.764 tàu. Trong đó, âu Lạch Hới là âu tránh trú bão cấp vùng, được đầu tư quy mô, có khả năng tiếp nhận tàu cá của Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đơn vị thường xuyên kiểm tra cầu cảng, khu neo đậu, hệ thống phao và vị trí neo buộc; kịp thời sửa chữa, gia cố các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên tại các cảng cá, khu neo đậu; phối hợp với lực lượng biên phòng, thủy sản, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và ngư dân để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được chuẩn bị tại các cảng, gồm dây thép, áo phao, phao cứu sinh, máy liên lạc tầm xa, bộ đàm, hệ thống loa truyền thanh, máy phát điện 75kW và các dụng cụ phục vụ gia cố, xử lý sự cố.

Đồng thời chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc y tế, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng trực ban trong trường hợp thiên tai kéo dài.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Lạch Hới.

Theo các chủ tàu, việc thông tin sớm về diễn biến thời tiết và hướng dẫn phương án neo đậu tàu thuyền giúp ngư dân chủ động đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Ông Lê Văn Linh, chủ tàu TH91353TS, phường Sầm Sơn, cho biết: “Đến mùa mưa bão, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng cá, Bộ đội Biên phòng... đều thông báo sớm để tàu thuyền chủ động vào bờ. Khi neo đậu, các lực lượng hỗ trợ giằng, chống, buộc dây an toàn cho tàu”.

Đối với ngư dân, việc bố trí vị trí neo đậu và gia cố tàu phù hợp với hướng gió là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Ông Nguyễn Văn Lực, chủ tàu TH90246TS, phường Sầm Sơn, cho biết: “Khi có thông tin mưa bão, tàu thuyền tập trung về đây neo đậu. Các chủ tàu được hướng dẫn buộc dây, neo cọc phù hợp với hướng gió, bảo đảm an toàn. Trong 3 âu tránh trú, khu vực âu Lạch Hới là nơi chúng tôi đánh giá khá an toàn khi có bão”.

Ông Lê Văn Hân, Phó Cảng trưởng Cảng cá Lạch Hới, Ban Quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các ụ neo, phao neo và hệ thống loa truyền thanh để thông tin, tuyên truyền đến ngư dân. Khi có thiên tai, bố trí 100% cán bộ thường trực theo dõi thời tiết, phối hợp với các lực lượng chức năng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố”.

Việc chuẩn bị hạ tầng, lực lượng và phương tiện giúp các cảng cá, khu neo đậu chủ động tiếp nhận, sắp xếp tàu thuyền, góp phần hạn chế thiệt hại khi mưa, bão xảy ra.

Đình Giang