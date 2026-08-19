Mường Mìn chủ động ứng phó mưa lớn

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng do mưa lớn, xã Mường Mìn đã rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án sơ tán dân và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Lực lượng chức năng xã Mường Mìn rà soát các khu vực sông, suối, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 17/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, xã Mường Mìn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng và những vị trí có nguy cơ sụt lún, sạt lở. Qua đó, các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn được rà soát để chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Lực lượng xung kích tại chỗ, phương tiện và các điểm tránh trú an toàn được chuẩn bị sẵn sàng. Tại các ngầm, tràn và đoạn đường có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ, kiểm soát người và phương tiện, không để qua lại khi điều kiện không bảo đảm. Những vị trí dòng chảy bị tắc nghẽn cũng được kiểm tra, khơi thông nhằm hạn chế ngập úng.

Lực lượng chức năng xã Mường Mìn khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cùng với bảo đảm an toàn cho người dân, xã tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết qua hệ thống truyền thanh; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố chuồng trại, bảo vệ gia súc, gia cầm và hoa màu.

Xã Mường Mìn bố trí chốt cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại Khu tái định cư Pom Dụng, công tác phòng, chống mưa lớn cũng được chú trọng. 64 hộ dân đang xây dựng nhà ở được kiểm tra việc chằng chống, gia cố công trình; vật liệu, thiết bị được thu dọn, tập kết gọn gàng, di chuyển đến vị trí an toàn. Các phần mái và khung tường đang hoàn thiện được gia cố nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng hoặc gây mất an toàn khi xảy ra dông lốc, mưa lớn kéo dài.

Kiểm tra công tác chằng chống, gia cố nhà ở tại Khu tái định cư Pom Dụng.

Xã Mường Mìn duy trì chế độ trực ban, chuẩn bị nhân lực, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Hồng Tư - Đỗ Đức