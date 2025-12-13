Hotline: 0822.173.636   |

Xã Thiệu Trung: 11 thí sinh đoạt giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Trung Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/12, Đảng ủy xã Thiệu Trung tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Trung lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Sáng 13/12, Đảng ủy xã Thiệu Trung tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Trung lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Các đại biểu và khán giả theo dõi chung kết cuộc thi.

Ngay sau khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03 ngày 27/10/2025 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Thiệu Trung đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc thi.

Xã Thiệu Trung: 11 thí sinh đoạt giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thí sinh tham gia thi thuyết trình.

Qua vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 11 thí sinh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi chung kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, truyền đạt nội dung rõ ràng, đúng trọng tâm theo yêu cầu. Nhiều thí sinh nắm chắc nội dung nghị quyết, có dẫn chứng thực tiễn phong phú, liên hệ sâu sát với nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, phương pháp thuyết trình của thí sinh có nhiều đổi mới, biết ứng dụng công nghệ thông tin giúp bài thi thêm sinh động, hấp dẫn.

Xã Thiệu Trung: 11 thí sinh đoạt giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo xã Thiệu Trung trao giải nhất cho thí sinh Lê Công Tâm, đảng viên Chi bộ 3 Viên Nội.

Xã Thiệu Trung: 11 thí sinh đoạt giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo xã Thiệu Trung trao giải nhì cho 2 thí sinh.

Xã Thiệu Trung: 11 thí sinh đoạt giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Lãnh đạo xã Thiệu Trung trao giải ba cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lê Công Tâm, đảng viên Chi bộ 3 Viên Nội và trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

Trung Hiếu

