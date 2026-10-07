Tuần lễ Giáo dục châu Âu thu hút 70 trường đại học tại 17 quốc gia thành viên

Tuần lễ Giáo dục châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cùng Đại sứ quán các Quốc gia thành viên EU tổ chức, nhằm tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giáo dục giữa EU - Việt Nam.

Chương trình tạo cơ hội cho người học được tiếp cận trực tiếp với các cơ sở giáo dục châu Âu. (Ảnh: Vietnam+)

Trọng tâm của Tuần lễ là Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, diễn ra tại Hà Nội ngày 10/10 và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/10, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm trực tiếp tìm hiểu về các lựa chọn du học châu Âu.

Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 Quốc gia thành viên EU, gồm Bỉ (đại diện bởi cộng đồng Wallonia-Brussels và vùng Flanders), Bungaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Litva, Hungary, Áo, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Phần Lan và Thụy Điển.

Người tham dự có thể trực tiếp trao đổi với đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục châu Âu về chương trình đào tạo, tuyển sinh, học bổng, cơ hội nghiên cứu đồng thời lắng nghe các thành viên Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam chia sẻ trải nghiệm thực tế về học tập, thích nghi với môi trường đa văn hóa và định hướng nghề nghiệp sau khi du học.

Chia sẻ về Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: “Chúng tôi mong muốn Ngày hội Giáo dục châu Âu tạo cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam trực tiếp khám phá sự đa dạng của giáo dục châu Âu, đặt câu hỏi, trao đổi và tìm ra con đường phù hợp với chính mình. Những kết nối được hình thành từ giáo dục hôm nay sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong tương lai.”

Thông tin chi tiết về các hoạt động trong sự kiện được cập nhật tại website và fanpage European Union in Vietnam.

Bên cạnh Ngày hội Giáo dục châu Âu, EU cũng đồng hành và tham gia Hội nghị quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục bên lề (IECEE) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 08 - 09/10/2026./.

Theo TTXVN