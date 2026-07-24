Xã Sao Vàng sẵn sàng cho diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại xã Sao Vàng.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng.

Năm 2026, xã Sao Vàng được giao tổ chức diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Ngay sau khi có kế hoạch, cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập nội dung thực binh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tích cực cũng cố, xây dựng sở chỉ huy diễn tập và các khu vực thực binh bảo đảm đồng bộ, đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Để nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, đoàn công tác đề nghị xã Sao Vàng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong kết cấu tình huống thực binh; tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, nội dung các cuộc họp vận hành cơ chế và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật trong quá trình luyện tập, góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thanh Hải (CTV)