Xã Quảng Ninh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 24/3, Ủy ban Bầu cử xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đánh giá toàn diện kết quả tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Quảng Ninh đã được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật và thành công toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, bài bản; hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt với sự phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã được thành lập đầy đủ, hoạt động hiệu quả; các khâu chuẩn bị từ hiệp thương, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến công tác tập huấn, tuyên truyền đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng với nhiều hình thức. Nhờ đó, nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm của cử tri được nâng cao rõ rệt, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn xã.

Kết quả, toàn xã đã có 17.341/17.341 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 19 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cuộc bầu cử tại xã Quảng Ninh đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 21 đại biểu HĐND xã theo đúng cơ cấu, số lượng quy định; không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bầu thêm.

Đặc biệt, chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt. Các đại biểu trúng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, uy tín và tỷ lệ tín nhiệm cao, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Có 1 đại biểu của xã Quảng Ninh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ, các Ban Bầu cử, Tổ bầu cử; cùng tổ giúp việc, thư ký, tổng hợp, các lực lượng trưng tập đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã.

Nhân dịp này, Ủy ban Bầu cử xã Quảng Ninh đã khen thưởng 12 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử tại địa phương.

Thái Bảo (CTV)