Xã Quảng Ninh công bố các quyết định sắp xếp thôn, thành lập chi bộ

Chiều 30/6, xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp thôn và công tác cán bộ sau sắp xếp. Đây là bước hoàn thiện quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, bảo đảm các thôn mới đi vào hoạt động đồng bộ, thông suốt từ ngày 1/7/2026.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao quyết định cho các bí thư chi bộ thôn.

Theo nghị quyết được công bố, sau sắp xếp xã Quảng Ninh giảm từ 19 thôn xuống còn 11 thôn, trong đó có 8 thôn mới và giữ nguyên 3 thôn gồm Ninh Phạm, Đai và thôn 10, trong đó thôn 10 được đổi tên thành thôn Hải Nhuận.

Việc tổ chức lại các đơn vị thôn góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với việc sắp xếp thôn, Đảng ủy xã Quảng Ninh công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ.

Theo đó, kết thúc hoạt động của 16 chi bộ thôn, thành lập mới 8 chi bộ tương ứng với các thôn sau sáp nhập; đổi tên 1 chi bộ theo tên thôn mới.

Hội nghị đã công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn; quyết định chỉ định chức danh trưởng thôn lâm thời, thôn đội trưởng, tổ trưởng, tổ phó, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở thôn.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao quyết định cho các trưởng thôn.

Ủy ban MTTQ xã cũng công bố quyết định thành lập ban công tác mặt trận các thôn; đồng thời công bố các quyết định kiện toàn tổ chức đoàn thể ở thôn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo xã Quảng Ninh nhấn mạnh: Việc sắp xếp thôn là chủ trương lớn, không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, tên gọi, mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất, đoàn kết, đổi mới trong phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung nguồn lực, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng khu dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Việt Hương