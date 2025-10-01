Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Thông tin từ lực lượng chức năng xã Quảng Ngọc, ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã có 39 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 800 nhà và hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập. Tính đến sáng ngày 1/10, nhiều khu vực của xã vẫn còn ngập trên diện rộng, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Bão số 10 gây ra tình trạng mưa lớn, diện rộng cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về đã làm tràn 4 tuyến đê thuộc xã Quảng Ngọc. UBND xã đã huy động các lực lượng để bảo vệ đê, tuyến đê Ngọc Đới, Ngọc Bình, Liên Sơn cơ bản đã được xử lý, riêng tuyến đê từ Ngọc Nhị đi cầu Văn Giáo dài khoảng 1,5km do nền đê thấp, vật tư hạn chế nên gây tràn bờ nhiều điểm.

Trên địa bàn các thôn Ngọc Nhị, Ngọc Bình, Phúc Tâm, Ngọc Đới, nước ngập tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu trên 1m khiến một số điểm dân cư bị cô lập. Trước khi nước lũ lên cao, UBND xã đã tổ chức sơ tán các hộ sống ở ngoại đê, chân đê và một số hộ ở khu vùng trũng vào nơi an toàn.

Hiện tại, nước sông Hoàng và sông Yên do tác động của triều cường và nước thượng nguồn đổ về đang lên cao và tiếp tục gây tràn bờ ở một số vị trí trên đê sông Hoàng thôn Ngọc Nhị, UBND xã Quảng Ngọc đang tiếp tục huy động nhân lực, vật lực đắp chặn các vị trí xung yếu ngăn nước sông tràn vào đồng, kết hợp với công tác chỉ đạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Khánh Hòa