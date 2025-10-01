Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Khánh Hòa
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ lực lượng chức năng xã Quảng Ngọc, ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã có 39 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 800 nhà và hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập. Tính đến sáng ngày 1/10, nhiều khu vực của xã vẫn còn ngập trên diện rộng, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Thông tin từ lực lượng chức năng xã Quảng Ngọc, ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã có 39 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 800 nhà và hàng trăm ha lúa, rau màu bị ngập. Tính đến sáng ngày 1/10, nhiều khu vực của xã vẫn còn ngập trên diện rộng, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Bão số 10 gây ra tình trạng mưa lớn, diện rộng cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về đã làm tràn 4 tuyến đê thuộc xã Quảng Ngọc. UBND xã đã huy động các lực lượng để bảo vệ đê, tuyến đê Ngọc Đới, Ngọc Bình, Liên Sơn cơ bản đã được xử lý, riêng tuyến đê từ Ngọc Nhị đi cầu Văn Giáo dài khoảng 1,5km do nền đê thấp, vật tư hạn chế nên gây tràn bờ nhiều điểm.

Trên địa bàn các thôn Ngọc Nhị, Ngọc Bình, Phúc Tâm, Ngọc Đới, nước ngập tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu trên 1m khiến một số điểm dân cư bị cô lập. Trước khi nước lũ lên cao, UBND xã đã tổ chức sơ tán các hộ sống ở ngoại đê, chân đê và một số hộ ở khu vùng trũng vào nơi an toàn.

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Hiện tại, nước sông Hoàng và sông Yên do tác động của triều cường và nước thượng nguồn đổ về đang lên cao và tiếp tục gây tràn bờ ở một số vị trí trên đê sông Hoàng thôn Ngọc Nhị, UBND xã Quảng Ngọc đang tiếp tục huy động nhân lực, vật lực đắp chặn các vị trí xung yếu ngăn nước sông tràn vào đồng, kết hợp với công tác chỉ đạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng

Khánh Hòa

Tin liên quan:
  • Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng
    Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10

    Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 và mưa lũ sau bão, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, cơ sở hạ tầng, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

  • Xã Quảng Ngọc vẫn ngập trên diện rộng
    Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Mã và sông Cầu Chày lên cao khiến nhiều hộ dân ở xã Định Hòa bị ngập nặng. Đặc biệt, 100% hộ dân thôn Tiên Nông đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Từ khóa:

#xã Quảng Ngọc #Lực lượng chức năng #Bão số 10 #Cô lập #Mưa lớn diện rộng #Tốc mái #Hư hỏng #sông Hoàng #tình huống khẩn cấp #Tác động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn, gió mạnh kèm theo lũ lụt đã làm nhiều địa phương tại Thanh Hoá chịu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tính đến ngày 1/10/2025, công tác thống kê ban đầu đã ghi nhận nhiều tổn thất, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc...
Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 28/9 đến 30/10, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Bá Thước có mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 xả lũ đã gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long