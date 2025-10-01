Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Mã và sông Cầu Chày lên cao khiến nhiều hộ dân ở xã Định Hòa bị ngập nặng. Đặc biệt, 100% hộ dân thôn Tiên Nông đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Ghi nhận từ chiều 28/9, tại thôn Tiên Nông, nước lũ dâng khiến toàn bộ 245 hộ, 853 nhân khẩu bị cô lập.

Nhiều ngôi nhà gần như bị nhấn chìm trong dòng nước lũ.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người già, trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn tại UBND xã Định Thành (cũ).

... và hỗ trợ các nhu yếu phẩm vào từng nhà cho người dân khu vực bị ngập nặng.

Trong 2 tháng qua, do ảnh hưởng của mưa, bão, thôn Tiên Nông đã nhiều lần bị ngập lụt nặng, 245 hộ bị cô lập 3 lần trong nhiều ngày. Hiện tại, do mưa nhiều, lượng nước dâng cao, người dân và chính quyền địa phương đang rất cần sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm và công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Thùy Linh