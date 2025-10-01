Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Thùy Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Mã và sông Cầu Chày lên cao khiến nhiều hộ dân ở xã Định Hòa bị ngập nặng. Đặc biệt, 100% hộ dân thôn Tiên Nông đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn trong những ngày qua, lũ sông Mã và sông Cầu Chày lên cao khiến nhiều hộ dân ở xã Định Hòa bị ngập nặng. Đặc biệt, 100% hộ dân thôn Tiên Nông đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Ghi nhận từ chiều 28/9, tại thôn Tiên Nông, nước lũ dâng khiến toàn bộ 245 hộ, 853 nhân khẩu bị cô lập.

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Nhiều ngôi nhà gần như bị nhấn chìm trong dòng nước lũ.

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người già, trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn tại UBND xã Định Thành (cũ).

Hàng trăm hộ dân thôn Tiên Nông (xã Định Hòa) bị cô lập ... và hỗ trợ các nhu yếu phẩm vào từng nhà cho người dân khu vực bị ngập nặng.

Trong 2 tháng qua, do ảnh hưởng của mưa, bão, thôn Tiên Nông đã nhiều lần bị ngập lụt nặng, 245 hộ bị cô lập 3 lần trong nhiều ngày. Hiện tại, do mưa nhiều, lượng nước dâng cao, người dân và chính quyền địa phương đang rất cần sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm và công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Thùy Linh

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Xã Định Hòa #Cô lập #Sông Mã #Chính quyền địa phương #Hoàn lưu bão #Nghiêm trọng #Ngập nặng #Khắc phục hậu quả #Đời sống #Đặc biệt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn, gió mạnh kèm theo lũ lụt đã làm nhiều địa phương tại Thanh Hoá chịu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tính đến ngày 1/10/2025, công tác thống kê ban đầu đã ghi nhận nhiều tổn thất, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc...
Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 28/9 đến 30/10, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Bá Thước có mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 xả lũ đã gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long