Xã Nga Sơn khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng ưu tiên

Sáng 1/10, UBND xã Nga Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn.

UBND xã Nga Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn khám sàng lọc cho đối tượng ưu tiên.

Theo kế hoạch, 5.176 đối tượng ưu tiên sẽ được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong đợt này tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn.

Các đối tượng ưu tiên gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh mạn tính, các nhóm yếu thế và các đối tượng khác theo quy định.

Lực lượng hỗ trợ được bố trí hướng dẫn người dân.

Thông qua chương trình, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các bệnh lý nhằm có biện pháp theo dõi, điều trị kịp thời.

Lê Hòa