Hơn 5 tỷ đồng được Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao tặng xã Thiệu Hóa triển khai các hoạt động an sinh

Sáng 19/9, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức trao tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trường Tiểu học Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao 100 suất quà trung thu, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thiệu Hóa. Những phần quà góp phần động viên, chia sẻ, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp tết dành cho thiếu nhi.

Đại diện Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao biểu trưng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà đa năng Trường Tiểu học Thiệu Hóa.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng để Trường Tiểu học Thiệu Hóa xây dựng nhà thi đấu đa năng. Đây là nguồn kinh phí có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt tập thể cho học sinh.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho biết, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành với các địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em và hỗ trợ sự nghiệp giáo dục.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR trao tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Thiệu Hóa. Doanh nghiệp tổ chức các chương trình trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học, quỹ khuyến học, khuyến tài và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Lãnh đạo Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và xã Thiệu Hóa cùng cắt bánh trung thu, chung vui với các em thiếu nhi.

Sự đồng hành của doanh nghiệp đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời bổ sung nguồn lực để địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Thanh Mai