Xã Lưu Vệ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Phạm Văn Phòng

Sáng 31/3, tại thôn Tân Hưng, UBND xã Lưu Vệ tổ chức Lễ suy tôn và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Phạm Văn Phòng.

Liệt sĩ Phạm Văn Phòng (sinh năm 1945), quê thôn Tân Hưng, xã Lưu Vệ, nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đồng chí bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 81%. Sau khi trở về địa phương, dù mang thương tật nặng, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất người lính, sống gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở. Đồng chí từ trần năm 2018.

Với những cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Phạm Văn Phòng theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng quy định, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Quỳnh Anh - Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Lưu Vệ