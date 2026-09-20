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5 sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - Tết Trung thu năm 2026, nhiều chương trình vui chơi, giao lưu, tặng quà và chăm lo cho thiếu nhi được tổ chức tại Thanh Hóa. Từ vùng cao, biên giới đến đô thị, từ bệnh viện đến khu dân cư, các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, rộn ràng mà còn mang đến sự sẻ chia, yêu thương cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

5 sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Tết Trung thu năm 2026, nhiều chương trình vui chơi, giao lưu, tặng quà và chăm lo cho thiếu nhi được tổ chức tại Thanh Hóa. Từ vùng cao, biên giới đến đô thị, từ bệnh viện đến khu dân cư, các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, rộn ràng mà còn mang đến sự sẻ chia, yêu thương cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm năm 2026” tại xã vùng cao biên giới Mường Lát

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm năm 2026” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại xã Mường Lát.

Đây là hoạt động hướng đến thiếu nhi vùng cao, vùng biên giới, góp phần tạo không gian vui chơi, giao lưu, đón Tết Trung thu ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với đồng bào, chiến sĩ và trẻ em nơi biên cương Tổ quốc.

5 sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Sân khấu chính - Nơi diễn ra chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm năm 2026” tại xã Mường Lát.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 20/9 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, tiếp sóng trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và một số đài truyền hình các tỉnh biên giới, đồng thời được lan tỏa trên các nền tảng số.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dành cho bệnh nhi

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Nhi tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.

Chương trình dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện với những chiếc lồng đèn, phần quà, những lời chúc yêu thương.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương trong dịp Tết Trung thu.

Chương trình được livestream lúc 19h30 ngày 21/9/2026 trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

“Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” tại xã biên giới Yên Khương

Tại xã biên giới Yên Khương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm”.

Tham gia chương trình có NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, các nghệ sĩ xiếc, hề, ảo thuật cùng những tài năng nhí của Thanh Hóa.

5 sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” tại xã biên giới Yên Khương.

Với các tiết mục nghệ thuật, giao lưu và hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi, chương trình mang đến một đêm hội nhiều màu sắc, góp phần tạo thêm niềm vui cho trẻ em vùng biên giới và lan tỏa sự chung tay của cộng đồng đối với thiếu nhi ở địa bàn còn khó khăn.

Chương trình được livestream lúc 19h ngày 22/9 trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

“Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Lam Sơn

Tại Quảng trường Lam Sơn, UBND phường Hạc Thành tổ chức chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng, sân khấu và các tiết mục nghệ thuật, tạo không gian vui chơi sôi động, rực rỡ dành cho thiếu nhi khu vực đô thị.

Đây cũng là dịp để các em được hòa mình vào không khí Tết Trung thu, trải nghiệm những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

5 sự kiện vui Tết Trung thu nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Phối cảnh sân khấu chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h15 ngày 24/9 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Nhiều hoạt động Trung thu tại các địa phương, cơ quan, đơn vị

Cùng với các chương trình trên, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi như đêm hội trăng rằm, múa lân, rước đèn, phá cỗ, văn nghệ, trò chơi dân gian, làm đèn trung thu, trao quà và học bổng.

Các hoạt động tập trung nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Qua đó, góp phần tạo không khí trung thu vui tươi, an toàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với trẻ em.

Một mùa trăng, triệu niềm vui. Từ bệnh viện đến vùng biên giới, từ những chiếc đèn lồng nhỏ đến các sân khấu rực rỡ, Trung thu năm 2026 tại Thanh Hóa được nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi.

Cùng với các chương trình trực tiếp và livestream, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ đồng hành đưa không khí Trung thu đến với trẻ em ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, những khoảnh khắc vui tươi và tình yêu thương trong mùa trăng năm nay.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#Chương trình #UBND tỉnh Thanh Hóa #Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng #Tết trung thu #Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Quảng trường Lam Sơn #Báo và Phát thanh #Thiếu nhi #Đêm hội trăng rằm

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