Xã Bá Thước đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bá Thước đã tập trung triển khai, cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của địa phương, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Công ty TNHH Giầy Bá Thước đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Phạm Đình Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bá Thước, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bá Thước đề ra 29 chỉ tiêu, 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã ban hành 4 chương trình hành động cùng các nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức liên quan đã chủ động cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn.

Cùng với đó, UBND xã xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 để tổ chức triển khai thực hiện. Bám sát quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2025-2030 và các quy hoạch cấp huyện cũ còn phù hợp để thực hiện lập quy hoạch xã theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Song song với đó, xã đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thu hút đầu tư. Điển hình là dự án Nhà máy thuộc Công ty TNHH Giầy Bá Thước được khởi công vào cuối năm 2025, với tổng vốn đầu tư 236 tỷ đồng. Đến nay, một số dây chuyền sản xuất đã hoàn thành, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho trên 3.000 lao động. Bên cạnh đó, xã đang chuẩn bị các bước triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bá Thước, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; dự án Trường THCS Cành Nàng, dự kiến có tổng mức đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công cầu trung tâm Cành Nàng; dự án kè dọc sông Mã; hệ thống đường giao thông Ban Công đi Phú Nghiêm và một số dự án khu dân cư mới Cành Nàng, khu dân cư phố Đắm... Ngoài ra, xã đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thị trấn Cành Nàng (cũ); tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng môi trường đô thị; UBND xã xây dựng kế hoạch đột phá về giáo dục giai đoạn 2026-2030; tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”...

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tại xã Bá Thước luôn được đặt lên hàng đầu. Đảng bộ xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Khắc Công