Wushu Thanh Hoá xếp hạng ba toàn đoàn nội dung đối kháng tại giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2025

Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu TDTT Quảng Nam (TP Đà Nẵng), đội tuyển Wushu Thanh Hóa xuất sắc giành 2 HCV, 2 HCB, xếp hạng ba toàn đoàn ở nội dung sanda (đối kháng) tại giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Đội tuyển Wushu Thanh Hoá giành hạng ba toàn đoàn nội dung đối kháng Sanda. (Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn)

Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia 2025 quy tụ hơn 260 VĐV đến từ 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh 57 bộ huy chương ở hai nội dung Taolu (38 bộ) và Sanda (19 bộ).

Ở giải đấu năm nay, Wushu Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn ở nội dung Sanda (đối kháng) khi giành 2 HCV và 2 HCB, qua đó xếp hạng ba toàn đoàn ở nội dung này.

Nguyễn Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công tấm HCV giành được ở giải đấu năm 2024. (Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn)

VĐV Lê Thị Thương giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 75 kg. (Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn)

Ở hạng 48 kg nữ, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được ở giải đấu năm 2024. Tấm huy chương vàng còn lại của Wushu Thanh Hóa thuộc về Lê Thị Thương (hạng 75 kg nữ).

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ (hạng 65 kg nữ) và Phạm Thị Linh (hạng 70 kg nữ) mang về thêm 2 HCB.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Hà Nội khẳng định sức mạnh vượt trội khi dẫn đầu với 20 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ (trong đó có 13 HCV taolu, 7 HCV sanda). Đoàn Quân đội xếp thứ nhì với 5 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Đồng Nai, Tuyên Quang và Thanh Hóa .

Giải năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều võ sĩ trẻ triển vọng, được các địa phương tạo điều kiện thi đấu cọ xát nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận cho tương lai.

HS